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EVGA и Galax представили свои версии GeForce RTX 3090 Ti
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EVGA и Galax представили свои усовершенствованные видеокарты GeForce RTX 3090 Ti, для которых требуется два 16-контактных разъема питания PCIe 5.0 (12VHPWR). Уникальная схема питания позволяет видеокартам потреблять до 1200 Вт.

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GeForce RTX 3090 Ti от Nvidia увеличила TDP до 450 Вт, а некоторые пользовательские модели достигают 510 Вт. Следовательно, производителям видеокарт пришлось прибегнуть к мощным кулерам, занимающим от 3,5 до 4 слотов PCI, и жидкостному охлаждению для охлаждения нового флагмана Ampere. С другой стороны, EVGA GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition использует гибридное решение для охлаждения, сочетающее традиционное воздушное и жидкостное охлаждение. 

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition, которая, вероятно, имеет двухслотовую конструкцию, имеет кулер нагнетательного типа, прикрепленный к жидкостному кулеру AIO. К сожалению, EVGA официально не анонсировала GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition, поэтому пока неизвестны ни тактовые частоты видеокарты, ни размер радиатора. Тем не менее KiNGPiN Edition GeForce RTX 3090 поставляется с 360-мм радиатором, поэтому вариант GeForce RTX 3090 Ti, вероятно, имеет аналогичный, если не больший радиатор.

Galax выпустила GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition и GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Limited Edition. Первая — более быстрая из двух и более премиальная модель с водоблоком Bitspower. В отличие от GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition от EVGA, Galax выбрал обычный воздушный кулер, из-за чего видеокарты занимают до трех слотов PCI.

GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition имеет ту же тактовую частоту 1860 МГц, что и Founders Edition. Galax называет это P-Mode, который рассчитан на 480 Вт. S-Mode также увеличивает тактовую частоту до 1920 МГц и TDP до 516 Вт. Компания не подтвердила спецификации GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Limited Edition, но мы можем ожидать тактовую частоту около отметки 2000 МГц.

Видеокарты Galax и EVGA предназначены для экстремальных оверклокеров, которые, вероятно, снимут кожух и поместят видеокарты в жидкий азот, чтобы побить мировые рекорды. Тем не менее среднестатистический пользователь должен учитывать требования к расстоянию, особенно если вам нужно освободить место для видеокарты с тремя слотами или 360-мм радиатора.

Нет необходимости использовать разъем питания PCIe 5.0, так как многие бренды предоставляют адаптеры 3x8-pin на 12VHPWR. Однако все будет запутанно, поскольку вы, по сути, подключите к адаптеру шесть 8-контактных кабелей питания PCIe. EVGA GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition и GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition, скорее всего, будут поставляться с разблокированным vBIOS, чтобы оверклокеры могли максимально использовать графические карты.

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Ни Galax, ни EVGA не поделились ценами или доступностью своих новейших видеокарт.

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