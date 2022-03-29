Цены на DDR4 и DDR5 DRAM могут упасть на 3–8% во втором квартале 2022 года.

Прогнозируется, что средние цены на DRAM снизятся на 5 % во втором квартале, поскольку производители аппаратного обеспечения накопили достаточно запасов, а спрос на ПК и другие устройства в этот период не будет высоким из-за неопределенности, вызванной внешнеполитической обстановкой.

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Производители ПК принимают консервативные стратегии накопления DRAM на второй квартал 2022 года, поскольку у них есть запасы памяти. Кроме того, производители DRAM наращивают производство чипов с более высокой плотностью записи, тем самым увеличивая предложение битов. Также есть неопределенность со спросом на ПК в конце этого года. Обычно производители компьютеров начинают накапливать DRAM для пикового школьного сезона в июне, но из-за неуверенности в спросе на ПК они не собираются значительно увеличивать свои закупки, поэтому, как считает TrendForce, цены на DRAM для ПК упадут в районе от 5% до 8%.

Что касается серверной DRAM, то уровни запасов, которыми в настоящее время обладают поставщики облачных услуг, а также производители серверов, достаточно значительны и останутся на уровне первого квартала 2022 года. Это приведет к снижению цен до 5% во втором квартале.

Что касается мобильной памяти DRAM, ожидается, что спрос на память для смартфонов (которая также используется для ноутбуков и планшетов) во втором квартале останется неизменным. TrendForce считает, что цены на память LPDDR могут также снизиться на 5% во втором квартале 2022 г. по сравнению с первым кварталом 2022 г. Это несколько удивительно, поскольку Apple и ее партнеры обычно начинают накапливать память LPDDR для своих iPhone следующего поколения, а спрос на ноутбуки увеличивается в период с мая по июнь, что естественным образом стимулирует рост цен.

Для тех, кто с нетерпением ждут покупки новой видеокарты в ближайшие месяцы, наверняка будет не очень приятно узнать, что цены на графическую память, по прогнозам, вырастут на 5% во втором квартале. TrendForce объясняет, что падение цен на GDDR6 в последние месяцы было вызвано «низкими ценами на криптовалюту в последние месяцы». Однако он заявляет, что они не останутся неизменными во втором квартале, поскольку ожидается, что Micron прекратит поставки чипов памяти GDDR6 8 ГБ, используемых различными графическими процессорами картами, что повлияет на цены таких микросхем и плат.

Хотя внедрение DDR5 SDRAM постепенно увеличивается, существует множество приложений, таких как маршрутизаторы Wi-Fi 6, которые используют не только DDR4, но даже DDR3. Основные производители DRAM уже несколько лет сворачивают производство DDR3; ожидается, что его цена вырастет на 3–8% во втором квартале 2022 года. Однако прогнозируется, что цены на DDR4 снизятся до 5%.

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В целом, неопределенность спроса на ПК и DRAM повлияет на цены на компьютерную память и прибыльность производителей DRAM. Однако пока трудно предсказать цены на DRAM в долгосрочной перспективе.