Видеокарты EVGA RTX 3090 Ti настолько большие и тяжелые, что пришлось сделать специальное устройство против провисания

EVGA анонсировала новый аксессуар против провисания, созданный специально для RTX 3090 Ti. Этот аксессуар, известный как eLeash, предотвращает провисание чудовищных видеокарт EVGA RTX 3090 Ti с помощью кабеля, соединяющего видеокарту непосредственно с верхней частью корпуса компьютера.

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Что забавно в eLeash, так это его строгая совместимость с картами EVGA RTX 3090 Ti. Это означает, что он не будет работать ни с одной другой видеокартой 30-й серии (или старше). Это означает, что EVGA создала eLeash специально для своей RTX 3090 Tis, что является истинным свидетельством того, насколько велики и тяжелы эти графические адаптеры. Эта видеокарта оснащена массивным радиатором толщиной 3,5 слота, предназначенным для охлаждения мощного графического процессора мощностью 450 Вт (или выше).

Устройство защиты от провисания представляет собой большой кабель, подключенный к креплению вентилятора в верхней части корпуса, который затем крепится к SKU EVGA RTX 3090 Ti с задней панели карты. Задняя панель имеет специальное крепление специально для этого устройства.

К счастью, совместимость установки с корпусами довольно широкая, с вариантами монтажа для обоих креплений вентилятора напрямую или установки на вентилятор корпуса или вентилятор радиатора. По-видимому, единственное предостережение относительно этого аксессуара заключается в том, что для работы eLeash вам необходимо иметь хотя бы одно крепление для вентилятора в верхней средней или верхней передней части корпуса. Если у вас нет крепления для вентилятора в верхней части корпуса или есть только одно сзади — как в некоторых конструкциях NZXT, то eLeash, вероятно, вам не подойдет.

RTX 3090 Ti официально поступил в продажу сегодня по цене от 1999 долларов. Графический адаптер стал новым флагманом Nvidia для поколения RTX 30, заменив RTX 3090. Он оснащен полнофункциональным кристаллом GA102 с 10 752 ядрами CUDA и высокоскоростной памятью G6X со скоростью 21 Гбит/с. В совокупности это обеспечит прирост производительности 3090 Ti примерно на 10% по сравнению с обычным RTX 3090.

EVGA eLeash будет работать со всеми шестью партнерскими моделями RTX 3090 Ti AIB, включая все три карты серии FTW3: FTW3 Ultra Gaming, FTW3 Gaming и FTW3 Black Gaming, а также варианты с жидкостным охлаждением, такие как RTX 3090 Ti Kingpin, FTW3 Hydro Copper Gaming и FTW3 Hybrid Gaming.

Нужно признать, что совместимость с моделями EVGA с жидкостным охлаждением несколько странная, поскольку эти видеокарты значительно меньше, чем версии с воздушным охлаждением, благодаря 360-мм радиаторам, которые охлаждают игровые модели Kingpin и FTW3 Hybrid. FTW3 Hydro Copper также меньше, так как вся его мощность охлаждения будет исходить от специального контура. Таким образом, аксессуар не должен быть так важен для этих карт, как для карт с воздушным охлаждением.

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В качестве бонуса EVGA снабжает все шесть моделей 3090 Ti бесплатным eLeash при покупке в собственном магазине. Так что, если вам удастся получить 3090 Ti напрямую от EVGA, вам не придется беспокоиться о покупке eLeash отдельно. Однако на данный момент все шесть моделей являются эксклюзивными для элитных участников, поэтому вам придется подождать до завтра, чтобы устройства стали доступны для всех (если вы еще не являетесь элитным участником).