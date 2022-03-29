Теперь подтверждены версии на базе Intel и AMD

Недавно GPD поделилась первыми подробностями о своей портативной игровой консоли Win Max 2.

реклама

Компания представила эскиз 10,1-дюймового устройства и список впечатляющих характеристик, но многие задались вопросом, почему в этом обновлении не было конкретного варианта процессора AMD. Сегодня было официально объявлено, что консоль будет поставляться с процессором AMD Ryzen 7 6800U. Кроме того, гонконгский специалист по игровым портативным устройствам показал несколько красивых изображений устройства со всех сторон.

Выше и ниже вы найдете подборку изображений, показывающих GPD Win Max 2 с минимальными рамками экрана и великолепием встроенного игрового контроллера. На изображениях можно увидеть компоновку контроллера, крышку, порты, вентиляционные отверстия и многое другое. 10,1-дюймовая консоль имеет большую часть корпуса из алюминиево-магниевого сплава.

При покупке устройства очень важным будет вопрос выбора процессора. Чип Intel Alder Lake-P имеет базовую мощность 28 Вт, но может потреблять до 64 Вт в пике. Согласно тестированию GPD, этот выбор процессора обеспечит воспроизведение современных AAA игр в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. В настоящее время в нем не указаны настройки качества или какие-либо конкретные игры. Кроме того, в нем не упоминается использование каких-либо технологий суперсэмплирования, повышающих частоту кадров.

Рассматривая вариант AMD, чип Ryzen 6000 будет потреблять до 28 Вт. Производитель мини-систем считает, что в тех же играх, что и на версии с Intel, пользователи должны ожидать производительность AMD 1080p со скоростью 45-60 кадров в секунду.

Помимо очевидных различий в обработке, GPD преуспела в том, чтобы свести к минимуму разрыв между своими SKU Intel и AMD. Также из других отличий можно выделить следующее: так, Thunderbolt 4 будет идти лишь с версией на Intel; устройства под управлением AMD предлагают вместо него USB 4. Также присутствует и разница в скорости модуля оперативной памяти DDR5.

Помните, что оба стандарта подключения основаны на одних и тех же базовых протоколах, а хосты Thunderbolt 4 поддерживают все устройства USB 4 и Thunderbolt 3. GPD утверждает, что его портативный USB 4 (AMD) поддерживает все внешние графические док-станции, которые вы можете использовать с версией Thunderbolt 4 (Intel).

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

GPD до сих пор не дала никаких намеков относительно даты выпуска или цен.