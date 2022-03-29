Стоимость некоторых нестандартных версий видеокарты может превысить 3000 долларов

Сегодня наконец была официально представлена видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, а полные спецификации и цены были объявлены примерно на два месяца позже, чем первоначально ожидалось. Если вам нужна максимальная производительность — то это устройство для вас. RTX 3090 Ti теперь должна стать производительным вариантом, и, возможно, лучшей видеокартой для создания профессионального контента для людей, которые не хотят переходить на устройства Nvidia серии A (ранее Quadro).

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Что касается игровой производительности, то возьмите GeForce RTX 3090 и добавьте дополнительные 10% или около того к производительности, плюс-минус (Nvidia говорит, что в целом она на 9% быстрее). Это и будет производительность 3090 Ti.

Вот краткое изложение официальных спецификаций.

Таблица взята с портала Tom’s Hardware Учитывая последние 18 месяцев крайней нехватки графических адаптеров и завышенных цен на них, вам определенно следует отнестись к последней строке в приведенной выше таблице с долей скептицизма. В последнее время наблюдается четкая тенденция к снижению цен на видеокарты, включая 25-процентное падение цен в ЕС в марте, однако все еще наблюдается их значительное завышение. Большинство топовых графических адаптеров примерно на 30–50% выше рекомендованной розничной цены, за исключением RTX 3080 (10 ГБ), которая по-прежнему плавает по цене, близкой к удвоенной рекомендованной розничной цене. «Хорошая» новость заключается в том, что при гораздо более высокой стартовой рекомендованной розничной цене фактические цены на RTX 3090 Ti могут оказаться немного ближе к гипотетической начальной точке Nvidia — примерно так, как RTX 3080 Ti всего на 30% выше рекомендованной розничной цены поскольку его цена была более чем на 70% выше, чем у базовой модели 3080.

Интересны и характеристики. Многие давно ожидали, что видеопамять будет работать со скоростью 21 Гбит/с, и достоверные слухи указывают на то, что это является основной причиной двухмесячной задержки Nvidia. В графическом адаптере также используется полностью готовый и работающий чип GA102 с 84 потоковыми мультипроцессорами (SM) и 10752 ядрами CUDA с тактовой частотой примерно на 200 МГц выше, чем у RTX 3090.

Но есть одна загвоздка, и она довольно большая: RTX 3090 Ti имеет рейтинг TBP (общая мощность платы) 450 Вт, что на 100 Вт выше, чем у 3090 и 3080 Ti. Это почти на 30% больше энергопотребления, что неудивительно, учитывая более высокую тактовую частоту и скорость памяти. Таким образом, Nvidia стремится к крайнему правому краю кривой напряжение/частота и максимизирует производительность за счет более высокого энергопотребления. Учитывая недавний анонс Nvidia Hopper H100, это может быть предвестником будущих видеокарт Ada / RTX 40-й серии.

В игровой производительности RTX 3090 в целом была всего на 2,4% быстрее, чем RTX 3080 Ti, с немного большим преимуществом в 3,0%, если мы сосредоточимся исключительно на игровой производительности 4K. Даже если переключиться на игры с трассировкой лучей, то 3090 все равно будет всего на 2,9% быстрее, чем 3080 Ti. Разрыв между RTX 3090 и RTX 3080 больше: 3090 опережает в среднем на 16% и на 20% в 4K.

На бумаге, если смотреть только на характеристики, 3090 теоретически имеет на 4,4% больше вычислений и на 2,6% больше пропускной способности памяти, чем RTX 3080 Ti. Она также имеет на 19,5% больше вычислений и на 23,2% больше пропускной способности памяти, чем RTX 3080. Это означает, что реальная производительность довольно близка к заявленным характеристикам, а вычисления важнее пропускной способности. RTX 3090 Ti теоретически обеспечивает на 12,4% больше вычислений и на 7,7% больше пропускной способности, чем 3090. В лучшем случае 3090 Ti может быть примерно на 12% быстрее, чем 3090, но в целом ожидается, что она будет ближе к 10%. — и шансы на победу будут еще меньше, если рабочая нагрузка будет ограничена процессором.

Обратите внимание, что, поскольку Nvidia не предоставляет обозревателям видеокарты RTX 3090 Ti Founders Edition с эталонной тактовой частотой, есть большая вероятность, что будущие сравнения будут проводиться с использованием видеокарты с заводским разгоном, которая может достичь еще более высокого уровня производительности. Скорее всего, это будет прирост в 2-4%.

Разработана для создания контента

Как и RTX 3090 до этого, Nvidia не позиционирует RTX 3090 Ti в первую очередь как игровой графический процессор. Это видеокарта, предназначенная для создания контента. Дополнительная видеопамять должна немного помочь в интенсивных рабочих нагрузках по созданию контента, хотя часто это заканчивается тем, что видеокарта либо работает, либо полностью выходит из строя из-за нехватки видеопамяти — есть причина, по которой Nvidia RTX A6000 имеет 48 ГБ более медленной памяти GDDR6, Например. У 3090 Ti в два раза меньше видеопамяти, что означает, что он ограничен моделями и рабочими процессами, которые не превышают 24 ГБ, но это все же вдвое больше, чем предлагают другие потребительские модели.

Если вам нужен графический адаптер, который может обрабатывать рабочие процессы с 24 ГБ видеопамяти, то RTX 3090 Ti с более высокой производительностью и довольно значительным повышением цены на 500 долларов вытесняет RTX 3090. Если вам нужно еще больше видеопамяти, вам придется перейти на что-то вроде Nvidia RTX A6000, который будет иметь дополнительное преимущество, предоставляя полностью сертифицированные независимыми поставщиками драйверы для профессиональных приложений.

Сможет ли RTX 3090 Ti справиться с играми в разрешении 8K?

Помимо создания контента, другим аспектом RTX 3090 Ti, который Nvidia снова продвигает, является потенциал для игр 8K. Честно говоря, это немного нелепо, так как небольшое повышение производительности по сравнению с 3090 не сделает 8K более жизнеспособным. С практической точки зрения, только игры, поддерживающие режим DLSS Ultra Performance (или какую-либо другую форму апскейлинга), будут достигать более высокой частоты кадров — ну, как и старые и легкие игры, которые подойдут для поддержки 8K. Однако, если вам нужно только 30 кадров в секунду, видеокарта, вероятно, может справиться с несколькими играми при средних настройках детализации.

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Честно говоря, если у вас действительно есть дисплей 8K и вы хотите подключить его к ПК, смело покупайте RTX 3090 Ti. Разница в 10 процентов производительности – не тот прирост, который перевесит в сторону массового 8K-гейминга.