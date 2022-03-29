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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Samsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8
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Samsung выпустила 32-дюймовый Smart Monitor M8. Похоже, что компания позаимствовала дизайн и цветовую палитру у iMac. Samsung впервые анонсировала M8 в январе на выставке CES 2022, но теперь он доступен для предварительного заказа по цене от 699,99 долларов (подробнее об этом позже).

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Глядя на дизайн M8, легко понять, почему некоторые думают, что iMac был источником вдохновения для Samsung, особенно если вы посмотрите на L-образную подставку аналогичного дизайна. Даже выбор цветов Samsung, кажется, отдает дань уважения выбору Apple: вы можете выбрать из теплого белого, розового заката, весеннего зеленого или дневного синего. Тем не менее Samsung улучшает дизайн M8 за счет более тонких рамок сверху и по бокам и гораздо меньшего «подбородка» внизу. 

M8 имеет разрешение 4K по сравнению с 5K для недавно выпущенного Apple 5K Studio Display. Samsung может похвастаться частотой обновления 60 Гц, временем отклика Gray-To-Gray 4 мс, яркостью 400 нит и коэффициентом контрастности 3000:1. Компания также утверждает, что M8 покрывает 99 процентов цветового пространства sRGB и поддерживает контент HDR10+. Его можно даже использовать как Smart TV (на базе Tizen) с поддержкой популярных потоковых сервисов, таких как Netflix, Apple TV и Disney+.

Samsung не разочаровывает и в плане подключения: два порта USB-C (один верхний, один нижний) и поддержка сквозной зарядки мощностью 65 Вт. Интересно, что здесь используется порт micro-HDMI, а не полноразмерный порт HDMI, что немного странно для настольного монитора. Также монитор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт. Что касается беспроводной связи, Samsung оснастила M8 радиомодулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5. И в отличие от Studio Display, регулировка наклона и высоты входит в стандартную комплектацию.

Но Samsung не остановился на достигнутом. Встроен концентратор SmartThings (позволяющий управлять умным домом ZigBee и Z-Wave и устройствами IoT) вместе с микрофоном дальнего действия, поддерживающим голосовых помощников Amazon Alexa и Bixby. Завершает список функций поддержка Samsung DeX, Apple AirPlay 2 и Microsoft 365. Наконец, SlimFit Cam с разрешением 1080p посредством магнита соединяется с верхней частью M8, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что провода будут свисать сзади веб-камеры для подключения к свободному порту USB-C. Кроме того, по словам Samsung, камера SlimFit поддерживает технологии Auto Zoom и Face Tracking.

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Samsung Smart Monitor M8 доступен для бронирования уже сегодня по цене от 699,99 долларов за версию в теплом белом цвете. Остальные три цвета добавляют к цене дополнительные 30 долларов. Похоже, что бронирование использует вашу информацию только для того, чтобы вы знали, когда M8 будет доступен для покупки, и не служит фактическим предварительным заказом (Samsung не запрашивает информацию о доставке или банковской карте). Цена на монитор кажется вполне адекватной по сравнению с ценой на Apple Studio Display в 1599 долларов или же с монитором Dell UltraSharp 32 4K USB-C (U3219Q) за 889,99 долларов.

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