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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
Сообщается, что цены на все RTX 30-й серии будут сокращены
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Asus подтвердила, что снижает цены на видеокарты на 25%. Сегодня представитель Asus добавил, что снижение цен будет применяться к моделям начального, среднего и высокопроизводительного уровня. Компания назвала снижение тарифов на импорт США из Китая основной причиной снижения MSRP.

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«В результате последнего снижения тарифов на китайский импорт со стороны Торгового представителя США геймеры и любители ПК увидят более низкие цены на графические карты ASUS GeForce RTX 30-й серии, начиная с 1 апреля 2022 года», — сказал представитель Asus.

Asus является одним из крупнейших поставщиков видеокарт, ответственным за две основные серии графических адаптеров (Asus и ROG), и продает как эталонные, так и нестандартные конструкции от AMD и Nvidia. Компания также является партнером Intel Arc Alchemist для настольных компьютеров, ноутбуков и плат расширения (AiC). Однако в заявлении упоминались только графические адаптеры Nvidia. «Снижение цен коснется видеокарт GeForce RTX 3050 и RTX 3060 начального уровня, RTX 3070 среднего уровня и высокопроизводительных видеокарт RTX 3080 и RTX 3090», — написал представитель Asus.

Обратите внимание, что снижение рекомендованной розничной цены на 25 % не применяется повсеместно. Это цифра «до», или, как говорит Asus, «потребители должны ожидать снижения цен на разные модели до 25% в течение весны».

Этот шаг со стороны Asus особенно важен, поскольку в 2021 году тайваньский гигант компонентов и устройств для ПК возглавил повышение цен. Сначала он поднял цены в январе 2021 года, сославшись на тарифы, а затем снова повысил их в апреле из-за предполагаемых цен на компоненты и спроса.

Пока нельзя быть уверенным, когда скидки Asus MSRP поступят в магазины. 1 апреля упоминается как начало снижения цен. Поскольку теперь большинство знает об этом надвигающемся удешевлении, было бы неразумно покупать GPU до выходных. Одно можно сказать наверняка: если Asus продает свои товары дешевле, чем конкурирующие бренды, такие компании, как MSI, Gigabyte и EVGA, то они тоже должны будут что-то предпринять.

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Однако, возможно, разговоры Asus об изменении тарифов — не единственная причина внезапного изменения ценовой стратегии. 

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