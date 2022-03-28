Сообщается, что цены на все RTX 30-й серии будут сокращены

Asus подтвердила, что снижает цены на видеокарты на 25%. Сегодня представитель Asus добавил, что снижение цен будет применяться к моделям начального, среднего и высокопроизводительного уровня. Компания назвала снижение тарифов на импорт США из Китая основной причиной снижения MSRP.

реклама

«В результате последнего снижения тарифов на китайский импорт со стороны Торгового представителя США геймеры и любители ПК увидят более низкие цены на графические карты ASUS GeForce RTX 30-й серии, начиная с 1 апреля 2022 года», — сказал представитель Asus.

Asus является одним из крупнейших поставщиков видеокарт, ответственным за две основные серии графических адаптеров (Asus и ROG), и продает как эталонные, так и нестандартные конструкции от AMD и Nvidia. Компания также является партнером Intel Arc Alchemist для настольных компьютеров, ноутбуков и плат расширения (AiC). Однако в заявлении упоминались только графические адаптеры Nvidia. «Снижение цен коснется видеокарт GeForce RTX 3050 и RTX 3060 начального уровня, RTX 3070 среднего уровня и высокопроизводительных видеокарт RTX 3080 и RTX 3090», — написал представитель Asus.

Обратите внимание, что снижение рекомендованной розничной цены на 25 % не применяется повсеместно. Это цифра «до», или, как говорит Asus, «потребители должны ожидать снижения цен на разные модели до 25% в течение весны».

Этот шаг со стороны Asus особенно важен, поскольку в 2021 году тайваньский гигант компонентов и устройств для ПК возглавил повышение цен. Сначала он поднял цены в январе 2021 года, сославшись на тарифы, а затем снова повысил их в апреле из-за предполагаемых цен на компоненты и спроса.

Пока нельзя быть уверенным, когда скидки Asus MSRP поступят в магазины. 1 апреля упоминается как начало снижения цен. Поскольку теперь большинство знает об этом надвигающемся удешевлении, было бы неразумно покупать GPU до выходных. Одно можно сказать наверняка: если Asus продает свои товары дешевле, чем конкурирующие бренды, такие компании, как MSI, Gigabyte и EVGA, то они тоже должны будут что-то предпринять.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Однако, возможно, разговоры Asus об изменении тарифов — не единственная причина внезапного изменения ценовой стратегии.