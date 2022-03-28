Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В США запустили компактный суперкомпьютер Crusher на базе AMD EPYC «Trento» 7A53 и MI250X
AMD MI250X значительно выигрывает у графических процессоров Nvidia V100
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Сегодня Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF) объявил, что Crusher, компактная версия суперкомпьютера Frontier стоимостью 600 миллионов долларов, который станет первой экзафлопсной машиной в США, теперь находится в сети и дает впечатляющие результаты. 192 блейд-сервера Crusher HPE Cray EX втиснуты в 1,5 шкафа, которые потребляют 1/100 размера предыдущего суперкомпьютера Titan площадью 404 квадратных метра, однако новая система обеспечивает более высокую общую производительность. 

реклама

Crusher имеет те же архитектурные компоненты, что и суперкомпьютер Frontier с производительностью 1,5 экзафлопса, каждый блейд HPE Cray EX содержит один 64-ядерный процессор AMD EPYC «Trento» 7A53 и четыре графических процессора AMD «Aldebaran» MI250X, но Frontier не будет доступен до 1 января 2023 года.

Однако сейчас исследователи используют Crusher для подготовки своего научного кода для Frontier. Основные моменты включают 15-кратное ускорение по сравнению с суперкомпьютером Summit на базе Nvidia и IBM с кодом Cholla, который был переписан для Frontier, при этом 3-кратное улучшение связано с аппаратными улучшениями, а еще одно пятикратное улучшение связано с оптимизацией программного обеспечения. Между тем, код NuCCOR показал 8-кратное ускорение с графическими процессорами MI250X по сравнению с графическими процессорами Nvidia V100, используемыми в Summit. Кроме того, OLCF объявил, что код материалов LSMS, который обрабатывает крупномасштабные симуляции до 100 000 атомов, также был успешно запущен на Crusher и будет масштабироваться для работы в полной системе Frontier. OLCF также рекламирует увеличение на 80% по сравнению с предыдущими неуказанными системами с рабочими нагрузками модели глубокого обучения Transformer. 

Неудивительно, что новое аппаратное обеспечение Crusher превосходит по производительности суперкомпьютер Titan — этот старый разросшийся суперкомпьютер был введен в эксплуатацию в 2013 году с 200 шкафами, в которых размещались 18 688 16-ядерных процессоров AMD Opteron 6274, 18 688 графических процессоров Nvidia Tesla K20X и интерконнект Gemini и потреблял в общей сложности 8,2 МВт электроэнергии. Система была размещена на площади более 404 квадратных метра и обеспечивала стабильную производительность 17,6 петафлопс в Linpack и теоретическую пиковую производительность 27 петафлопс.

Напротив, Crusher состоит всего из 1,5 шкафа, один со 128 узлами, а другой с 64. Всего 192 узла, занимающих 4 квадратных метра площади. Каждый узел с водяным охлаждением поставляется с одним 64-ядерным специализированным чипом на архитектуре Zen 3, процессором «Trento» EPYC 7A53, о котором AMD не сообщает подробностей. Ходят слухи, что кристалл ввода-вывода чипа использует Infinity Fabric 3.0 для обеспечения согласованного интерфейса памяти с графическими процессорами.

Чип Trento работает в паре с 512 ГБ памяти DDR4 (205 ГБ/с) и четырьмя ускорителями AMD MI250X, каждый из которых оснащен двумя графическими вычислительными кристаллами (GCD) ~790 мм^2 на архитектуре CDNA2. По сути, эти четыре графических процессора мощностью 550 Вт служат эквивалентом восьми графических процессоров в каждом узле.

Каждый ЦП Trento разделен на четыре домена NUMA. Каждый домен (и связанные с ним два банка кэш-памяти L3) подключается к двум GCD (один графический процессор) с согласованным интерфейсом памяти на скорости 36+36 ГБ/с через Infinity Fabric, что дает 288 ГБ/с общей пропускной способности ЦП-ГП и распространяется среди восьми GCD в узле.

Между тем, каждый графический процессор MI250X содержит сетевой адаптер HPE Slingshot 200 Гбит/с (25 Гбит/с) Ethernet (через корневой комплекс PCIe), который подключается к сети HPE Slingshot с пропускной способностью сети 100 Гбит/с на узел. Все это — вычислительная мощность, подключенная к устройству хранения данных емкостью 250 ПБ, обеспечивающему пиковую пропускную способность 2,5 ТБ/с и использующему файловую систему IBM Spectrum Scale.

OLCF еще не опубликовала данные об энергопотреблении или пиковой производительности Linpack для системы Crusher. Однако известно, что каждый 768 MI250X обеспечивает пиковое значение 53 TFLOPS с двойной точностью, что означает теоретическое пиковое значение примерно 40 петафлопс (при линейном масштабировании). 

Frontier станет первым суперкомпьютером экзафлопсного класса в США, но только потому, что долго откладывавшийся суперкомпьютер Aurora на базе процессоров Intel снова был отложен до 2023 года. Однако Intel изменила свой прогноз производительности для Sapphire Rapids и Ponte Vecchio. Aurora на два экзафлопса производительнее, что дало бы ему преимущество над Frontier. Кроме того, предполагается, что он превзойдет систему El Capitan с производительностью 1,5 ExaFLOPS на базе процессоров AMD, запуск которой запланирован на 2023 год. 

Это означает, что все три системы экзафлопсного класса в США будут быстрее, чем две новые экзафлопсные системы Китая, суперкомпьютеры Sunway Ocealite и Tianhe-3, производительность которых предположительно достигла ~1 ExaFLOPS.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

HPE и AMD поставили Frontier вовремя в 2021 году, но система все еще проходит интеграцию и тестирование. Это вызывает подозрения, что при развертывании столкнулись с техническими проблемами. Но в любом случае Министерство энергетики США заявляет, что Frontier будет доступен для исследователей в январе 2023 года. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #суперкомпьютеры #amd epyc #суперкомпьютер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры AMD EPYC следующего поколения получат удвоенный размер кэш-памяти L2
Цены на видеокарты в Европе снизились на 25% в марте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
20
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
41
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
30
66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
6
В 4K разрешении GeForce RTX 3090 Ti может быть на 10% быстрее базовой версии видеокарты
+
Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
16
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
18
В Сети появилась информация о четырёх уровнях подписки конкурента Game Pass от Sony
2
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
191
Киты продолжают скупать Эфир, а на счетах у нескольких держателей сосредоточены 23.7% всех монет
+
Вышла ультра реалистичная сцена на Unreal Engine 5
14
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
265
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
27
Россияне начали использовать VPN-сервисы чаще на 11 тысяч процентов
13
AMD активно нанимает специалистов по Linux
2
NASA приступило к разработке новой космической обсерватории SPHEREx
+
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
10
В сеть утекли спецификации OnePlus 10R: чипсет Dimensity 8100 и 6.7-дюймовый дисплей
+
Ghostwire Tokyo продемонстрировала очень слабый старт в Steam
3
Новая ракета Хвасон-17 из КНДР пролетела более 1100 км за 71 минуту по баллистической траектории
24

Популярные статьи

Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
26
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
7
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
7
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Вадим Лаврухин
22:35
8 с лишним ГГц берут двухъядерные чипы, охлаждать правда азотом приходится
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
Tac Toc
22:32
Я никогда не говорил, что Шойгу мертв. Я сказал, что он пропал две недели назад и ходят слухи о его смерти... Больше я ничего не сказал. Какая разница, даже с 7 убитыми русскими генералами русская арм...
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
mistergrim
22:30
> Проблема чип сделать на 10-ти ГГц? Нет Вообще-то проблема, и ещё какая. Тепловыделение там на последнем месте.
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
janukovixlox
22:29
сволочи-фашисты русские что сделали с мариуполем
Цены на видеокарты в Европе снизились на 25% в марте
Виталий Shokerxxx
22:27
распродают остатки .. чтоб взять денежки и сбежать в материковый китаема.. так как без ресов амуде и невидиа не смогет клепать чипы..
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
АNDREЙ ²º¹¹
22:27
сотовые операторы хотят под шумок бабла себе с бюджета - под видом проблемы с оборудованием, все оборудование они у китая покупали и будут покупать...а вообще я не пойму нахер нам куча операторов - сд...
Российские операторы заговорили о приближающемся сотовом кризисе и попросили помощи у правительства
Виталий Shokerxxx
22:26
не. он как истинный капиталист как ему удобно так и выдает.
Intel и Micron просит у правительства США многомиллиардные субсидии для строительства новых заводов
Виталий Shokerxxx
22:24
что за бред? просто перечисленные будут автоматом работать. остальные ручками установить не смогешь?
НИИ «Восход» заявил о гарантии выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов с целью обеспечения их бесперебойной работы
АNDREЙ ²º¹¹
22:24
просто откл обновление и все - продолжат работать в штатном режиме, сейчас никто и не проверяет в РФ лицензии
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
ZZorro
22:23
так по их подсчётам у нас закончились все боеприпасы и Шойгу две недели как помер. с чего мне им верить?
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем