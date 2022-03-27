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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появились изображения партнерских видеокарт Nvidia GeForce RTX 3090 Ti
Портал VideoCardz собрал изображения Nvidia GeForce RTX 3090 Ti
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GeForce RTX 3090 Ti от Nvidia обещает побороться за место среди лучших видеокарт для игр, когда станет доступна через неделю или две, но эта видеокарта потребует много энергии и мощного охлаждения. На ранних изображениях видеокарт GeForce RTX 3090 Ti от партнеров Nvidia видны массивные системы охлаждения шириной 3,5–4 слота.

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Сообщается, что GeForce RTX 3090 Ti от Nvidia использует полноценный графический процессор GA102 с 10 752 ядрами CUDA (по сравнению с 10 496 у GeForce RTX 3090) в сочетании с 24 ГБ памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/с через 384-битный интерфейс. Устройство имеет все шансы стать самой быстрой видеокартой в мире, но это также означает и довольно экстремальное энергопотребление. В отчетах указано, что GeForce RTX 3090 Ti будет иметь рекомендуемую мощность (TBP) около 450 Вт. Тем не менее некоторые из партнеров Nvidia могут увеличить этот показатель до колоссальных 480 Вт (лучше не думать, сколько будет стоить такая видеокарта,  и иметь в виду, что текущая GeForce RTX 3090 от Nvidia имеет номинальную мощность 350 Вт).

Но 450–480 Вт требуют очень хорошего охлаждения, а с воздушным охлаждением все усложняется. Nvidia GA102 — очень сложный графический процессор, и с его 28,3 миллиардами транзисторов ему нужна мощная система охлаждения. Но память GDDR6X с ее кодировкой PAM4 также потребляет много энергии, поэтому видеокарта выделяет огромное количество тепла.

В этой ситуации в игру вступают достаточно большие системы охлаждения. VideoCardz собрала изображения партнерских карт Nvidia GeForce RTX 3090 Ti (в том числе от Colorful и EVGA); они имеют ширину 3,5–4 слота или гибридное жидкостное охлаждение.


Четырехслотовая система охлаждения, без сомнения, примечательна. Тем не менее это напоминает некоторые другие графические подсистемы, которые выпускались раньше.

Шел 2006 год, и битва за лучшую графическую подсистему между ATI Technologies и Nvidia шла полным ходом. Затем стало возможным повысить производительность графики, добавив графические процессоры в подсистему, поэтому и Nvidia, и ATI представили свои технологии двухпроцессорных графических процессоров SLI и CrossFire. Но этого было недостаточно для Nvidia, которая посчитала, что есть место для ультрасовременных графических подсистем с четырьмя графическими процессорами.

Чтобы сделать эти 4-way SLI возможными, Nvidia разработала GeForce 7900 GX2 с двумя графическими процессорами (для OEM-производителей ПК, для обычных пользователей последовала GeForce 7950 GX2). Quad SLI работала некорректно (хотя интерес к этой установке был крайне высок), но задавала тон экстремальной производительности и энергопотреблению.

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Nvidia GeForce 7900 GX2 потребляла около 110 Вт энергии и требовала здоровенного блока питания (по меркам 2006 года), а двум таким картам требовалось 220 Вт мощности. Сегодня один чип с максимальной конфигурацией, работающий на высоких тактовых частотах, может потреблять около 450 Вт и более. Забавно, но энергопотребление одного современного графического процессора сравнимо с энергопотреблением четырех графических процессоров 2006 года.

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