Устройство получилось не намного больше предшественника благодаря ультратонким рамкам

GPD официально анонсировала Win Max 2. Новый дизайн включает в себя переход с 8-дюймового экрана на 10,1-дюймовый и использование нового мобильного процессора Intel Alder Lake до 14 ядер/20 потоков. Что касается памяти, то тут можно выбрать устройство с оперативной памятью до 32 ГБ, а также с твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ в одном из двух слотов M.2. Вся эта привлекательная начинка находится внутри цельного корпуса из алюминиево-магниевого сплава.

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GPD Win Max предыдущего поколения поставлялся с 8-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 800 пикселей. В Win Max 2 этот экран превращается в панель с разрешением 1920 x 1200 пикселей и диагональю 10,1 дюйма. GPD говорит, что ретро-геймеры оценят соотношение сторон экрана. Увеличение размера экрана поможет GPD отличаться от доступной и хорошо зарекомендовавшей себя портативной игровой консоли Steam Deck с 7-дюймовым экраном.

GPD сообщает, что размер новой модели увеличился только с 207 × 145 мм до 228 × 160 мм, несмотря на значительное изменение размера экрана. Уменьшить размер помогают «сверхтонкие рамки». Специалист по миниатюрным устройствам из Гонконга решил пока не раскрывать толщину нового Win Max 2, но говорит, что он тоньше. Тем не менее он может еще не знать точную толщину, судя по базовому эскизу нового устройства, сопровождающему сообщение в блоге.

Еще одним важным изменением в GPD Win Max 2 является процессор, который входит в одну из новых мобильных линеек Intel Alder Lake. В GPD особо упоминается Intel Core i7-1280P с 14 ядрами и 20 потоками. Этот процессор разгоняется до 4,80 ГГц, имеет 24 МБ Smart Cache и потребляет до 64 Вт.

iGPU процессора будет необходим для любых необлачных игр на Win Max 2. Присутствует Intel Iris Xe Graphics с 96 EU с частотой до 1,45 ГГц. Поскольку геймеры выдвигают высокие максимальные значения TDP, ЦП и iGPU на этом игровом устройстве, вас может беспокоить охлаждение. GPD говорит, что в этом новом портативном устройстве используется тот же вентилятор, что и в Win 3, что обеспечивает хорошее рассеивание тепла и бесшумность. Пока непонятно, появятся ли в конечном итоге другие варианты процессоров для покупателей.

Характеристики взяты с портала Tom’s Hardware В целом, GPD Win Max 2 представляет собой довольно мощную 10,1-дюймовую портативную консоль. Со стороны процессора все выглядит хорошо, но iGPU не лучший вариант для современных игр. Однако предыдущее поколение поставлялось с вариантами процессоров Intel и AMD, которые часто намного лучше подходят для игр. Компания может повторить стратегию двухпроцессорного продукта, но на данном раннем этапе никто не знает это наверняка. В целом, GPD Win Max 2 представляет собой довольно мощную 10,1-дюймовую портативную консоль. Со стороны процессора все выглядит хорошо, но iGPU не лучший вариант для современных игр. Однако предыдущее поколение поставлялось с вариантами процессоров Intel и AMD, которые часто намного лучше подходят для игр. Компания может повторить стратегию двухпроцессорного продукта, но на данном раннем этапе никто не знает это наверняка.

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Что касается доступности и цены GPD Win Max 2, то пока никакой информации нет. Было бы неплохо получить некоторые рендеры продукта, фотографии или видео, но производитель, очевидно, находится на стадии разработки.