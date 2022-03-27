Неанонсированный графический процессор Arc Pro в неанонсированном ноутбуке

Новый ноутбук Dell оснащен мощными процессорами Alder Lake серии H, памятью DDR5 объемом до 64 ГБ и твердотельным накопителем PCIe NVMe емкостью 4 ТБ. Графика Arc вполне может стать отличным дополнением к этим характеристикам.

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В сети появились изображения предполагаемой спецификации ноутбука Dell Precision 5470. Устройство представляет собой неанонсированную новую модель 14-дюймового ноутбука от Dell, оснащенную процессором Intel Core i9-12900HK с vPro. Тем не менее выбор дополнительного графического процессора необычен, так как это необъявленный дискретный «Intel Arc A30M Pro».

Читатель ITHome Ислалан поделился фотографией. Если утечка правдива, новинка Dell Precision 5470, похоже, способна обеспечить хорошую портативную мощность. Ноутбук сочетает в себе новейшие мобильные процессоры Intel серии H с iGPU Iris Xe, Nvidia RTX A100 с 4 ГБ GDDR6 или флагманский вариант графического процессора Intel Arc A30M Pro. Причем в спецификации возле спецификации с Intel Arc стоит пометка «скоро».

К сожалению, пока нет технических характеристик для графического процессора Intel Arc A30M Pro. Возможно даже, что это не просто один графический процессор Intel Arc, а корневое название нескольких вариантов. Что касается Nvidia RTX A1000, то это графические процессоры Ampere Pro, которые должны появиться позже этой весной.

Что известно о Dell Precision 5470, так это то, что он станет 14-дюймовым представителем грядущей серии XX70. Более того, его 14-дюймовый экран будет иметь все более популярное соотношение сторон 16:10 с узкими рамками, и покупатели смогут выбрать матрицу с разрешением FHD+ или QHD+.

Ноутбук Dell весом 1,48 кг также оснащен двухканальной памятью LPDDR5-5200 емкостью до 64 ГБ и твердотельным накопителем PCIe NVMe емкостью 4 ТБ с самошифрованием. Пользователи смогут выбрать процессор из списка доступных: Intel Core i5-12500H, i5-12600H, i7-12700H, i7-12800H, i9-12900H или i9-12900HK. Эти чипы vPro с повышенной безопасностью работают в диапазоне от 12C/16T до 14C/20T и имеют тактовую частоту до 5,0 ГГц. Наконец, Dell позволяет покупателям выбирать из трех версий: Windows 11 и двух вариантов Linux.

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Судя по спецификациям, устройства, безусловно, будут очень портативными и мощными рабочими станциями. Однако утечка оставляет множество вопросов. Помимо отсутствия намеков на то, как производительность варианта графического процессора Intel Arc A30M Pro сравнивается с iGPU Iris Xe или Nvidia RTX A1000, также не известны дата выпуска и цены.