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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel Core i9-12900KS может выйти 5 апреля
Intel представит процессор на прямой трансляции 5 апреля в 12:00 по тихоокеанскому времени
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Вчера Intel опубликовала твит, в котором сообщила дату предстоящей прямой трансляции. Она будет посвящена запуску Core i9-12900KS. Основным предметом обсуждения будет соответственно i9-12900KS, а также сборка четырех ПК во время прямой трансляции. Состоится она 5 апреля в 12:00 по тихоокеанскому времени, то есть на следующей неделе.

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Core i9-12900KS может похвастаться повышенной тактовой частотой 5,5 ГГц и частотой всех ядер в турборежиме 5,2 ГГц. Это единственная разница между моделями «KS» и «K». Эти впечатляющие частоты ядра выдают очень хорошие результаты в ранних утечках тестов, но не сказать, что производительность лучше сильно лучше, чем у 12900K. Дополнительные частоты ядра дают Core i9-12900KS только на 11% более высокую оценку многопоточности в Geekbench 5, с еще худшим приростом производительности на 4% для одноядерных результатов. Тем не менее Core i9-12900KS продолжает быть быстрее Ryzen 9 5950X, по крайней мере, в Cinebench R23.

Цена тоже не уж и привлекательная, так как, как сообщается, она будет на 200 долларов больше, чем рекомендованная розничная цена и больше цены Core i9-12900K на 599 долларов как минимум. Завышенная цена за такой небольшой прирост производительности.

Но, пожалуй, самая странная вещь, связанная с Core i9-12900KS, — это его доступность. Технически Intel официально не выпустила новую специальную версию SKU, но две недели назад в Сети обнаружили отчеты, показывающие, что некоторые клиенты каким-то образом уже получают Core i9-12900KS в полном розничном формате.

Пока не понятно, сколько людей смогли купить процессор и в каком регионе. Но из-за того, насколько тихой была эта тема в последние две недели, есть подозрения, что розничный продавец случайно продал процессоры Core i9-12900KS или что-то в этом роде.

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Intel может наконец выпустить Core i9-12900KS 5 апреля или где-то ближе к этой дате. В любом случае производители материнских плат уже создали базу для Core i9-12900K, поэтому специальная версия процессора легко впишется в существующие материнские платы на сокете LGA1700.

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#intel #новинки #новинка #intel core i9
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