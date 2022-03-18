Core i9-12900KS - специальная версия i9-12900K с увеличенными частотами

Процессор Intel Core i9-12900KS официально еще не выпущен. Тем не менее некоторые розничные продавцы поторопились и отправили клиентам специальную версию чипа Alder Lake. Пользователь Reddit Seby9123 оказался одним из счастливчиков, получивших Core i9-12900KS раньше всех, и он прогнал его через тест Cinebench R23.

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Core i9-12900KS будет предлагать те же ядра, что и обычный Core i9-12900K. Тем не менее наиболее значительная привлекательность процессора Alder Lake заключается в его более высокой тактовой частоте. Короче говоря, потребители получают на 200 МГц более высокую базовую и повышенную тактовую частоту по сравнению с Core i9-12900K. Redditor подтвердил поведение Core i9-12900K в тестах Cinebench R23, где у 16-ядерного чипа два P-ядра были разогнаны до 5,5 ГГц, а остальные — до 5,2 ГГц. С другой стороны, E-ядра работали на максимальной частоте 4 ГГц.

Cinebench R23 является частью набора тестов ЦП, что позволяет сравнивать существующие данные для других процессоров с результатами Core i9-12900KS. Однако владелец использовал ОЗУ DDR5-6200 с частотой 32-38-38-76, тогда как сборка на Core i9-12900K использовала DDR5-4400 с таймингами, установленными на 36-36-36-72. Таким образом, у Redditor было преимущество, поскольку в их системе была более быстрая память. С другой стороны, третья платформа использовала DDR4-3200 с таймингами 14-14-14-36. На все сборки была установлена Windows 10.

Core i9-12900KS продемонстрировал на 6,7% более высокую одноядерную производительность, чем Core i9-12900K (DDR5). Чип Intel также опередил Ryzen 9 5950X на 29,6%. Кроме того, показатели Cinebench R23 немного выше, чем у просочившихся ранее результатов в Geekbench 5. По многоядерной производительности Core i9-12900KS опередил Core i9-12900K на 5,7% и опередил Ryzen 9 5950X на 9,2%.

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Еще неизвестно, предложит ли Core i9-12900KS заметные улучшения в реальных рабочих нагрузках, и, что более важно, в играх. Когда Intel впервые продемонстрировала Core i9-12900KS, то подтвердила, что к концу этого квартала она выпустит специальную версию чипа Alder Lake. Теперь, когда AMD подтвердила дату выпуска процессора Ryzen 7 5800X3D до 20 апреля, Core i9-12900KS не должен сильно отставать.