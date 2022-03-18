Заявления Apple о производительности графического процессора снова не соответствуют действительности

На прошлой неделе компания Apple впервые анонсировала свой новый чип M1 Ultra. Компания заявила, что M1 Ultra может предложить более высокую производительность, чем Intel Core i9-12900K, потребляя при нагрузке на 100 Вт меньше. Но самым возмутительным утверждением, вероятно, было то, что 64-ядерный графический процессор M1 Ultra обеспечивает лучшую производительность, чем флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090, при этом потребляя меньше энергии на 200 Вт.

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Эти модели входят в число лучших процессоров и лучших видеокарт, поэтому люди справедливо скептически отнеслись к этим утверждениям, особенно после прогнозов производительности графического процессора Apple для M1 Pro, а M1 Max не совсем соответствовал реальной производительности. Чтобы проверить заявления Apple, ребята из Verge получили в свои руки максимально производительный Mac Studio, оснащенный самым мощным M1 Ultra SoC (20-ядерный процессор, 64-ядерный графический процессор) в сочетании со 128 ГБ объединенной памяти.

Наиболее проблематичными аспектами тестов Apple на прошлой неделе было то, что они не предоставили системы отсчета для своих цифр, не маркировали их должным образом и даже не сообщали, в каких приложениях чип тестировался. Тем не менее, тестирование Verge показало, что его тестовая сборка с Core i9-10900 и 64 ГБ ОЗУ набрала в Geekbench 5 Compute оценку 215 034 по сравнению с 83 121 для Mac Studio с M1 Ultra (102 156 при использовании Metal).

Не все придают большое значение синтетическим тестам, таким как Geekbench, поэтому Verge также запустила Shadow of the Tomb Raider, а RTX 3090 легко обогнала M1 Ultra, обеспечив 142 кадра в секунду при 4K и 114 кадров в секунду при 1440p. К сожалению, Mac Studio смог набрать только 108 кадров в секунду при 4K и 96 кадров в секунду при 1440p. Это не ужасные цифры, но все ожидали большего от предполагаемого убийцы RTX 3090.

Зачем Apple вообще утруждает себя этими причудливыми графиками тестов, чтобы рекламировать превосходство над процессорами и графическими процессорами в сфере ПК? Даже с 5-нм технологическим узлом Apple пока может продвинуть 64-ядерный графический процессор M1 Ultra только в 60-ваттном TDP. С другой стороны, RTX 3090 может в полной мере использовать свой 350-ваттный TDP для обеспечения невероятно быстрой и стабильной производительности в самых разных сценариях.

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Конечно, может быть несколько конкретных тестов, в которых графический процессор M1 Ultra сможет выйти вперед по шкале производительности на ватт, но если говорить о полной производительности, то тут превосходство явно за RTX 3090. 20 ядер процессора Ultra и 64 ядра GPU впечатляют? Да, определенно. Однако должны ли инженеры Nvidia GPU и Intel CPU опасаться появления M1 Ultra? Точно нет.