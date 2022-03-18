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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
64-ядерный графический процессор Apple M1 Ultra не смог опередить RTX 3090
Заявления Apple о производительности графического процессора снова не соответствуют действительности
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На прошлой неделе компания Apple впервые анонсировала свой новый чип M1 Ultra. Компания заявила, что M1 Ultra может предложить более высокую производительность, чем Intel Core i9-12900K, потребляя при нагрузке на 100 Вт меньше. Но самым возмутительным утверждением, вероятно, было то, что 64-ядерный графический процессор M1 Ultra обеспечивает лучшую производительность, чем флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090, при этом потребляя меньше энергии на 200 Вт.

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Эти модели входят в число лучших процессоров и лучших видеокарт, поэтому люди справедливо скептически отнеслись к этим утверждениям, особенно после прогнозов производительности графического процессора Apple для M1 Pro, а M1 Max не совсем соответствовал реальной производительности. Чтобы проверить заявления Apple, ребята из Verge получили в свои руки максимально производительный Mac Studio, оснащенный самым мощным M1 Ultra SoC (20-ядерный процессор, 64-ядерный графический процессор) в сочетании со 128 ГБ объединенной памяти.

Наиболее проблематичными аспектами тестов Apple на прошлой неделе было то, что они не предоставили системы отсчета для своих цифр, не маркировали их должным образом и даже не сообщали, в каких приложениях чип тестировался. Тем не менее, тестирование Verge показало, что его тестовая сборка с Core i9-10900 и 64 ГБ ОЗУ набрала в Geekbench 5 Compute оценку 215 034 по сравнению с 83 121 для Mac Studio с M1 Ultra (102 156 при использовании Metal).

Не все придают большое значение синтетическим тестам, таким как Geekbench, поэтому Verge также запустила Shadow of the Tomb Raider, а RTX 3090 легко обогнала M1 Ultra, обеспечив 142 кадра в секунду при 4K и 114 кадров в секунду при 1440p. К сожалению, Mac Studio смог набрать только 108 кадров в секунду при 4K и 96 кадров в секунду при 1440p. Это не ужасные цифры, но все ожидали большего от предполагаемого убийцы RTX 3090.

Зачем Apple вообще утруждает себя этими причудливыми графиками тестов, чтобы рекламировать превосходство над процессорами и графическими процессорами в сфере ПК? Даже с 5-нм технологическим узлом Apple пока может продвинуть 64-ядерный графический процессор M1 Ultra только в 60-ваттном TDP. С другой стороны, RTX 3090 может в полной мере использовать свой 350-ваттный TDP для обеспечения невероятно быстрой и стабильной производительности в самых разных сценариях.

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Конечно, может быть несколько конкретных тестов, в которых графический процессор M1 Ultra сможет выйти вперед по шкале производительности на ватт, но если говорить о полной производительности, то тут превосходство явно за RTX 3090. 20 ядер процессора Ultra и 64 ядра GPU впечатляют? Да, определенно. Однако должны ли инженеры Nvidia GPU и Intel CPU опасаться появления M1 Ultra? Точно нет.

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#apple #новинки #новинка #apple m1 ultra
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