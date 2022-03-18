Ноутбук на базе Intel Arc выставил на продажу известный магазин BHPhoto и впоследствии убрал

В четверг магазин B&H Photo Video выставил на продажу Samsung Galaxy Book 2 Pro и тут же скрыл его. Это первый ноутбук Samsung с дискретным графическим процессором Intel Arc Alchemist. Листинг подтверждает, что Samsung является одним из известных производителей ПК, использующих автономный графический процессор компании Intel.

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Ключевой особенностью устройства за 1349,99 долларов является, конечно же, автономный графический процессор Arc от Intel, основанный на архитектуре Xe-HPG и принадлежащий к семейству DG2. В листинге подчеркивается, что используемый в нем графический процессор Arc предназначен для обеспечения более высокой производительности как в рабочих нагрузках по созданию контента, так и в играх. Напротив, Intel Iris Xe Max (графический процессор Intel DG1 на основе архитектуры Xe-LP) предназначался исключительно для обработки рабочих нагрузок по созданию контента с интегрированной графики.

B&H предлагал ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro с 15,6-дюймовым AMOLED-дисплеем Full-HD за 1349,99 долларов. Устройство оснащено процессором Intel Core 12-го поколения с 12 ядрами (четыре высокопроизводительных и восемь энергоэффективных ядер с базовой тактовой частотой 2,10 ГГц), который работает вкупе с 16 ГБ памяти LPDDR5X-6400, а также твердотельным накопителем на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0 и аккумулятором, обеспечивающим до 23 часов автономной работы.

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Intel планирует официально представить свои графические процессоры Arc для ноутбуков 30 марта 2022 года.