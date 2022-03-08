Это один из способов решения проблемы спроса и предложения

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Nvidia, скорее всего, продолжит производить и продавать свои видеокарты RTX 30-й серии даже после того, как выпустит графические процессоры Ada следующего поколения. Об этом заявила финансовый директор компании Колетт Кресс на конференции Morgan Stanley по технологиям, медиа и телекоммуникациям.

реклама

По словам Колетт Кресс, пандемия Covid-19 и проблемы с цепочкой поставок, которые она усугубила, подтолкнули компанию продавать как видеокарты RTX 30-й серии, так и RTX 20-й серии на базе архитектуры Turing. «Мы делаем это, чтобы предоставить нашим игрокам все больше и больше предложений», — сказала Кресс. «И мы сможем увидеть, что нечто подобное будет и в будущем».

Nvidia продолжала выпускать RTX 2060 вместе с видеокартами RTX 3000 и даже выпустила новую версию с 12 ГБ памяти в декабре, чтобы сделать доступным больше графических процессоров во время нехватки компонентов, хотя даже этого было мало. Также есть предстоящее мобильное решение RTX 2050, которое появится в ближайшие месяцы.

Видеокарты Nvidia следующего поколения, предположительно RTX 40-й серии, скорее всего, будут запускаться поэтапно. Как правило, Nvidia выпускала свои топовые видеокарты, а уже затем выпускала варианты более низкого уровня, иногда тратя на это 12 месяцев и более. Неудивительно, что сначала появятся RTX 4090, RTX 4080 и, возможно, RTX 4070, а RTX 3060 и RTX 3050 останутся в качестве видеокарт начального и среднего уровня. Это произошло, когда карты GTX 1650 и GTX 1660 на базе Turing остались с новыми RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 на базе Ampere, ведущими в этом направлении.

Таким образом, Nvidia долгое время продавала видеокарты разных поколений. Любой производитель нередко продолжает производить устаревшие устройства. Что касается ЦП, например, Intel и AMD обычно производят более старые чипы нескольких поколений. Сейчас же видеокарты остаются, чтобы продолжать удовлетворять потребности геймеров, которые не смогли перейти на лучшие видеокарты из-за нехватки.

«Мы считаем, что предложение будет увеличиваться каждый квартал этого года», — сказала Кресс.

Тем не менее Кресс предполагает, если не подтверждает, что эта стратегия будет продолжаться, и что сохранение старых графических процессоров может быть необходимо. Это нужно для того, чтобы на рынке было достаточное количество графических процессоров и Nvidia могла удовлетворить спрос.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Кресс подчеркнула, что Nvidia не готова объявить о каких-либо новых продуктах на мероприятии для инвесторов, хотя мы «можем услышать больше» о предстоящих планах на GTC. Недавний взлом Nvidia привел к большому количеству информации о предстоящих планах Nvidia в отношении графических процессоров, и все указывает на то, что этой осенью мы увидим видеокарты RTX под кодовым названием Ada.