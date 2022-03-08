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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Международный ритейлер подтвердил наличие процессоров Ryzen 7 5700X и Renior-X серии 4000
Филиппинский ритейлер TechMovers объявил о скором появлении в продаже процессоров AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, 5500, 4500 и Ryzen 3 4100
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Филиппинский ритейлер TechMovers объявил в недавнем сообщении в Facebook, что скоро появятся процессоры AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, 5500, 4500 и Ryzen 3 4100, о которых ходят слухи, а производственные мощности AMD готовы начать производство новых Ryzen SKU.

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Пока что эти чипы фигурировали только в слухах, но TechMovers — первый официальный ритейлер, объявивший, что эти чипы — настоящие продукты. Портал Tom’s Hardware запросил у компании дополнительные доказательства существования этих процессоров. Продавец ответил на их вопросы скриншотом документации. Однако, не стоит полностью доверять данной утечке.

Несколько дней назад в Твиттере появились сообщения о новых младших моделях Ryzen 5000. Слух возник из сообщения @Zed__Wang, в котором утверждалось, что AMD в марте выпустит Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500.

Это якобы перепрофилированные чипы Cezanne, но без функционирующего iGPU. Помимо количества ядер и потоков для каждого SKU, он не поделился какими-либо подробными спецификациями. Однако, как сообщается, 5700X будет иметь восемь ядер и 16 потоков, Ryzen 5 5600 — шесть ядер и 12 потоков, а Ryzen 5 5500 — шесть ядер и шесть потоков.

Если эти детали верны, то эти конкретные номера моделей и их конфигурации ядер имеют очень похожий шаблон с аналогами на Zen 2 — 3700X, 3600 и 3500. Если AMD использует тот же шаблон в Ryzen 5000, можно ожидать, что все три чипа будут с TDP 65 Вт и более низкой тактовой частотой, чем у Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Ryzen 5 5500 также может иметь более низкую тактовую частоту, чем 5600, но основным отличием будет отсутствие многопоточности.

Ценообразование остается загадкой, но нетрудно сделать вывод, что все три чипа будут дешевле, чем их собратья более высокого уровня.

Новые процессоры Renior-X Ryzen 4000

Возможно, еще большим сюрпризом стало сообщение о выпуске Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100. Эти чипы Zen 2 представляют собой странное зрелище, учитывая, что более продвинутые процессоры AMD серии Ryzen 5000 уже не самые новые, а у компании есть модели Zen 4.

Слухи об обновленной серии Ryzen 4000 начались и закончились одним сообщением на форуме Chiphell. Ходили слухи, что AMD планировала перезагрузку Zen 2 с новой линейкой под кодовым названием Renior-X. Это будут совершенно новые бюджетные процессоры без встроенной графики.

О Renoir-X ничего не известно, кроме того, что он предположительно основан на старой архитектуре Zen 2. Для непосвященных ванильный Renior был кодовым названием для процессоров AMD Ryzen серии 3000 и APU, работающих на Zen 2.

В лучшем случае, прозвище X указывает на то, что AMD использует некую обновленную архитектуру «Zen 2+», возможно, с учетом более высоких тактовых частот. Это дало бы Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500 некоторое преимущество в производительности по сравнению с Ryzen 3 3100/3300X и Ryzen 5 3500/3500X.

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Тем не менее брендинг Ryzen 4000 — странный выбор, учитывая, что AMD использовала это имя для обозначения своих OEM-компонентов Zen 2 со встроенной графикой Vega. Поскольку, по слухам, в Renoir-X отсутствует встроенный графический процессор, почему AMD поместила эти чипы в серию Ryzen 4000, остается загадкой. Однако это был бы единственный выбор для AMD, учитывая, что между 4000 и 5000 нет разрыва в нумерации. Бренд Ryzen 3000 был бы слишком старым, учитывая, что эти чипы предположительно имеют более продвинутую архитектуру Zen 2.

#amd #ryzen 5000 #утечка #утечки #слив
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