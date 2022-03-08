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AMD может обновить линейку Radeon RX 6000 в конце апреля
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Согласно новой утечке, AMD собирается обновить линейку продуктов серии Radeon RX 6000 в конце февраля. Сообщается, что компания намерена выпустить три модели. Кроме того, AMD может начать предлагать в розницу свою младшую модель Radeon RX 6400.

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Утечка исходит от Enthusiastic Citizen, который является довольно известным участником форумов Chiphell. В прошлом Enthusiastic Citizen уже публиковал утечки о платформах Intel Z690 и LGA1700, которые потом подтвердились. Так что у него явно есть свои источники в отрасли. Но в любом случае ко всем утечкам нужно относиться с долей скептицизма.

Инсайдер сообщил, что будут выпущены видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Одной из ключевых особенностей новых графических адаптеров станет память GDDR6 со скоростью передачи данных 18 ГТ/с, что обеспечит графическим процессорам до 12,5% большую пропускную способность памяти по сравнению с существующими продуктами на базе тех же графических процессоров, использующих память GDDR6 со скоростью передачи данных 16 ГТ/с. 

Неясно, будут ли новые видеокарты также иметь улучшенную производительность графического процессора (из-за более высоких тактовых частот или улучшенной конфигурации), но говорят, что новые устройства будут немного дороже, чем существующие Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT, и Radeon РХ 6650 ХТ.

Сообщается, что AMD выпустит новые модели 20 или 21 апреля. Учитывая, что утечка предположительно находится в Китае, официальная дата запуска в США может быть другой. 

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Если информация верна, то AMD обновит свою текущую линейку Radeon RX 6000 за несколько недель до того, как Intel, как ожидается, представит свои видеокарты Arc для настольных ПК. Таким образом, обновление может рассматриваться как способ повысить средние цены реализации, а не как ответ на запуск Intel Arc. 

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