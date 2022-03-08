Модели получили микроархитектуру Zen 3, увеличенные частоты и до 64 ядер

AMD объявила сегодня, что процессоры Chagall Threadripper Pro 5000 WX будут доступны OEM-партнерам и системным интеграторам 21 марта 2022 года. Новые модели AMD 5000 WX имеют более высокие тактовые частоты (до 4,5 ГГц), микроархитектуру Zen 3 с улучшением IPC на 19%, восемь каналов памяти DDR4, 128 линий PCIe 4.0 и унифицированную кэш-память L3 для линейки рабочих станций AMD, которая охватывает от 12 ядер до 64 ядра 128-потоков в модели Threadripper Pro 5995WX.

реклама

Эти новые чипы привносят слегка измененный дизайн EPYC Milan на рабочие станции, выступая в качестве обновления для серии Threadripper Pro 3000 на базе Zen 2, которая доминировала в сегменте рабочих станций с момента ее выпуска в середине 2020 года. Фактически, AMD утверждает, что захватила 60% рынка рабочих станций Северной Америки (IDC). Новые чипы также обладают всеми теми же функциями Pro, что и их предшественники, такими как пакеты AMD Pro Security, Manageability и Business Ready (18-месячная стабильность программного обеспечения, 2-летняя доступность чипа), область, в которой отсутствуют конкурирующие чипы Intel.

Новые чипы Threadripper Pro будут бороться с серией Intel Ice Lake Xeon W-3300, имеющей 38 ядер. В настоящее время доминирует Threadripper Pro 3995WX. Судя по выпуску прошлогодних моделей, чипы Threadripper Pro 5000 появятся на рынке первыми в обновленной линейке рабочих станций Lenovo ThinkStation P620. Lenovo также разрабатывает линейку мобильных рабочих станций на базе Ryzen 6000, но компания пока не поделилась подробностями ни об одной из платформ.

Как и прежде, чипы Threadripper Pro вставляются в сокет AMD sWRX80 и работают с чипсетом WRX80, поэтому после обновления BIOS они обратно совместимы с системами и материнскими платами предыдущего поколения. У Lenovo снова есть нераскрытый период эксклюзивности с Threadripper Pro, но AMD рассчитывает объявить о новых партнерах OEM / SI во второй половине 2022 года. Информации о том, когда (и если) мы увидим эти модели в розничной продаже, нет. Таким образом, AMD также не объявила цены на новые модели Pro.

Также не известно, появятся ли непрофессиональные модели Threadripper 5000 в сегменте HEDT на рынке, на котором AMD в настоящее время безраздельно правит. Тем не менее, в конце этого года Intel предположительно выпустит на рынок свою линейку Sapphire Rapids HEDT с 56 ядрами и поддержкой PCIe 5.0 и DDR5, поэтому возможно, что у AMD будет собственная линейка, готовая закрепить свое лидерство в HEDT. Будут ли это модели Zen 4 Threadripper с расширенными возможностями подключения, еще неизвестно.

Здесь мы видим пять новых чипов Threadripper Pro 5000 WX-серии на базе Zen 3, все с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц — увеличение поколения от 200 до 300 МГц, в зависимости от модели. Также можно увидеть увеличение базовой тактовой частоты на 100 МГц на всех моделях, кроме 64-ядерного 128-потокового Threadripper Pro 5995WX.

Эти небольшие тактовые частоты означают, что AMD извлекла большие частоты (не говоря уже о IPC) из того же TDP 280 Вт, который можно видеть как в чипах текущего, так и в предыдущем поколении. Примечательно, что ограничение в 280 Вт, вероятно, наложено конструкцией сокета sWRX80, поэтому у AMD здесь не так много возможностей для увеличения частоты. Как уже отмечалось, эти чипы основаны на чипах центра обработки данных EPYC Milan.

За исключением четырехканального Ryzen Threadripper 3990X, все вышеперечисленные модели (включая Intel) поддерживают восемь каналов ECC-памяти DDR4-3200. Threadripper Pro по-прежнему имеет 256 МБ кэш-памяти L3 на моделях самого высокого уровня, но кэш теперь представляет собой непрерывный блок размером 32 МБ для каждого восьмиядерного кластера, что повышает производительность по сравнению с предыдущим поколением.

Линейка AMD резко отличается от линейки Ice Lake Xeon W-3300, особенно с максимальным числом ядер/потоков, составляющим 64/128 по сравнению с 38/76 у Intel, и максимальным объемом кэш-памяти 256 МБ по сравнению с 57 МБ у Intel.

Кроме того, у AMD 128 линий PCIe 4.0 по сравнению с 64 линиями Intel, что является критическим преимуществом для AMD в этом сегменте, поскольку большинство рабочих станций поставляются с множеством дополнений, таких как ускорители графического процессора, хранилище NVMe и высокоскоростные сетевые карты.

Пакет AMD Pro Security включает в себя те же функции Secure Architecture, Memory Guard и Secure Processor, что и модели Threadripper Pro предыдущего поколения, и добавляет Shadow Stack – механизм для противодействия атакам потока управления. К сожалению, серия Intel Xeon W-3300 совершенно неадекватна для этого, поскольку у нее нет набора функций корпоративного класса.

AMD также добавила 24-ядерную 48-поточную модель 5965WX, которой не было в предыдущем поколении. Ожидается, что линейка Threadripper Pro со временем появится на розничном рынке, но AMD пока не сообщила цены.

Сравнение AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 WX-Series и Intel Xeon W

AMD заявляет, что у нее было 300 побед в дизайне с линейкой Threadripper Pro предыдущего поколения, и ожидается, что это число вырастет с серией 5000 WX. Эти системы нацелены на невероятно разнообразный сегмент профессионального рынка, который включает в себя приложения для нефтегазовой отрасли, средства массовой информации и развлечения (например, DreamWorks), рабочие нагрузки по проектированию и производству, заказчиков облачных вычислений, использующих Threadripper Pro для локальных рабочих станций, и даже 12 производителей автомобилей.

AMD поделилась некоторыми из своих внутренних тестов, чтобы подтвердить свои заявления о производительности, но, как и все тесты, предоставленные поставщиком, воспринимайте их с долей скептицизма.

AMD рекламирует преимущества своей более высокой тактовой частоты и архитектуры Zen 3 по сравнению с конкурирующими чипами Intel в широком диапазоне различных рабочих нагрузок и по сравнению с различными чипами Intel.

Особое значение имеет постоянная работа AMD с разработчиками программного обеспечения. Сертифицированные программные решения необходимы для рабочих станций, и первое решение AMD Threadripper может пострадать из-за ненастроенного программного обеспечения. Проще говоря, сочетание беспрецедентного количества ядер и уникальной архитектуры снижает производительность некоторых приложений из-за неоптимизированного кода. Тем не менее AMD уже добилась впечатляющих успехов в развитии поддержки экосистемы для некоторых стандартных тестов и приложений.

Работа AMD продолжается, и компания отметила 2,3-кратное улучшение программного обеспечения для механического моделирования ANSYS после настройки кода и 200-кратное улучшение программного обеспечения для визуализации Autodesk Arnold. Эти проекты продолжаются с другими поставщиками программного обеспечения, что неудивительно, учитывая продолжающийся рост доли AMD на рынке рабочих станций.

Рабочим станциям также необходимо извлекать максимальную производительность из рабочих нагрузок с ускорением на графическом процессоре. Процессоры AMD Threadripper первого поколения действительно пострадали в этой категории, но модели второго поколения на базе Zen 2 значительно улучшили производительность графических процессоров. Учитывая, что эти типы программного обеспечения с ускорением на GPU часто зависят от однопоточной производительности и больших объемов кэш-памяти L3, ожидается, что заявления AMD о постоянном прогрессе в рабочих нагрузках с ускорением на GPU будут точными. Zen 3 значительно улучшил производительность однопоточной обработки. Это очень важно на рынке, где одна профессиональная карта Quadro может стоить около 5500 долларов.

Эта же теория применима и к хранению. Учитывая поддержку Threadripper 128 линий PCIe 4.0, высокая производительность с твердотельными накопителями NVMe имеет важное значение. AMD утверждает, что серия Threadripper 5000 WX также предлагает превосходную производительность при рабочих нагрузках, связанных с хранилищем, что позволяет максимально увеличить инвестиции в дорогостоящие массивы хранения.

И все это не говоря уже о явном вычислительном весе, обеспечиваемом большим количеством ядер и щедрыми плитами кэш-памяти L3. Имея доступ к большому количеству памяти и пропускной способности хранилища, олжидается, что AMD добьется значительных побед во многих категориях, особенно по сравнению с серией Intel Xeon W, которая уже борется с линейкой Threadripper предыдущего поколения.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Lenovo снова станет ведущим партнером со своим ThinkStation P620, и эти модели будут доступны 21 марта. AMD сообщает, что Threadripper Pro 5000 серии WX также начнет поставляться другим OEM-производителям/SI в марте.