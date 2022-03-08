Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
Все из-за хладагента, который со временем может оставлять осадок
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

MSI отзывает свои кулеры MAG CoreLiquid 240R / 360R AiO, потому что небольшая часть жидкостных кулеров образует осадок, который может вызвать закупорку. Конечно, препятствие потоку жидкости через ваш моноблок крайне нежелательно и может значительно снизить его эффективность еще до образования закупорки. Если у вас есть одна из упомянутых моделей кулеров AiO, MSI описала симптомы, на которые следует обратить внимание, и создала страницу отзыва. Оттуда вы вводите серийный номер вашего продукта, чтобы начать процесс RMA.

реклама

Судя по описанию компанией проблемы, похоже, что партия кулеров MAG CoreLiquid 240R / 360R AiO содержит жидкий хладагент, который со временем может осаждаться. Следовательно, накопление осадка может вызвать засорение системы.

MSI заявляет, что начала получать жалобы на затронутые продукты CoreLiquid за неопределенный период времени до отзыва. Компания сообщает, что проблема блокировки, вызванная отложениями, проявляется при измерении температуры процессора в простое: она выше 60 градусов Цельсия.

Участие в отзыве

Если у вас есть один из продуктов, упомянутых выше, и вы не уверены, работает ли он должным образом, первым делом введите серийный номер вашего продукта в поле внизу этой страницы. MSI отмечает, что, если бы кулер был частью готовой системы ПК, ваш серийный номер RMA был бы от настольного ПК, а не от кулера. Эта однострочная форма должна быстро предупредить вас о том, входит ли ваш продукт в потенциально затронутую партию.

Если вы еще не заметили каких-либо недостатков охлаждения, вы можете потратить некоторое время на самостоятельное тестирование. Попробуйте загрузить процессор трудоемкими задачами ПК, а затем проверьте его температуру. После этого нужно закрыть все трудоемкие программы и оставить процессор постоять в простое. Далее посмотрите, не упадет ли температура ниже 60 градусов Цельсия — это рекомендуемый компанией порог для участия в отзыве.

Как только вы присоединитесь к отзыву, MSI проведет вас через процесс, который «предоставит вам подходящее предложение по обмену». В качестве последнего шага отзыва MSI предоставит предоплаченную транспортную этикетку FedEx вместе с полученной вами заменой. Компания требует, чтобы все оригинальные компоненты были упакованы и возвращены после установки замены.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

MSI является относительным новичком на рынке жидкостных охладителей AiO, представив свои первые продукты CoreLiquid в мае 2020 года. Поэтому такие эксцессы вполне возможны.

#msi #охлаждение #жидкостное охлаждение #отзыв
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Комплекты ToughRAM RC DDR5 с водяным охлаждением от Thermaltake поступили в продажу
MSI выпускает материнскую плату MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4
GIGABYTE представила серверы с жидкостным охлаждением от NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
289
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
41
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
257
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
2
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
166
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
14
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
258
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
42
В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
+
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
30
Toshiba считает, что украинские события усугубят дефицит компонентов
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Mortal Kombat 12 может выйти в 2023 году
4
Смартфон Samsung Galaxy A33 получит процессор Exynos 1280 с поддержкой сетей 5G
1
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
178
Криптовалютная биржа CoinBase заблокировала больше 30 тысяч кошельков россиян
49
TikTok ограничивает работу своего сервиса в России
19

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8

Сейчас обсуждают

Ден С
20:40
а без войны, сам ты не мог издеваться над своими только детьми? Если по тебе дурка плачет и ты аутист, почему все должны жить как ты? Кстати, это и есть фашизм - навязывать свое мнение силой другим лю...
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Данил Луговской
20:40
Заграница нам поможет? Заграница, дай Бог, ураинцев за людей считает, я уж не говорю про эуропейцев. Вот недавно в ЕС сравнили укростан со странами африки
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Oleg Gromov
20:40
Интересно 😁 Когда США спонсирует гоажданские перевороты, бомбит страны и убивает мирных, когда на Донбассе 8 лет обстреливпют мирных и пытали людей, то никто не пискнул! С их стороны всё нормально?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Виталий Shokerxxx
20:39
где это полки пусты и соли нету? давай нас просвяти. в цуме гуме? так там и не было ни когда соли если только аэлитная морская). 200 рублей за 35 грамм.
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
fynjy_2005
20:39
мозга своего нет. Мозг слит. Дно
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Togtyui
20:39
В никсе совсем без головы, там райзен 130-200к продается. На госзакупках или юриках подняться хотят видимо
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Roman
20:39
Теперь понял
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Roman2022
20:39
Nvidia может. И что с того.
Nvidia может выпускать видеокарты серий RTX 3000 и RTX 4000 параллельно
Лебедь черный
20:38
https://www.youtube.com/watch?v=MoFYXKgr8Bo
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Виталий Shokerxxx
20:38
паток сознания..везде одни лохи один я дартаньян..
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем