Все из-за хладагента, который со временем может оставлять осадок

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

MSI отзывает свои кулеры MAG CoreLiquid 240R / 360R AiO, потому что небольшая часть жидкостных кулеров образует осадок, который может вызвать закупорку. Конечно, препятствие потоку жидкости через ваш моноблок крайне нежелательно и может значительно снизить его эффективность еще до образования закупорки. Если у вас есть одна из упомянутых моделей кулеров AiO, MSI описала симптомы, на которые следует обратить внимание, и создала страницу отзыва. Оттуда вы вводите серийный номер вашего продукта, чтобы начать процесс RMA.

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Судя по описанию компанией проблемы, похоже, что партия кулеров MAG CoreLiquid 240R / 360R AiO содержит жидкий хладагент, который со временем может осаждаться. Следовательно, накопление осадка может вызвать засорение системы.

MSI заявляет, что начала получать жалобы на затронутые продукты CoreLiquid за неопределенный период времени до отзыва. Компания сообщает, что проблема блокировки, вызванная отложениями, проявляется при измерении температуры процессора в простое: она выше 60 градусов Цельсия.

Участие в отзыве

Если у вас есть один из продуктов, упомянутых выше, и вы не уверены, работает ли он должным образом, первым делом введите серийный номер вашего продукта в поле внизу этой страницы. MSI отмечает, что, если бы кулер был частью готовой системы ПК, ваш серийный номер RMA был бы от настольного ПК, а не от кулера. Эта однострочная форма должна быстро предупредить вас о том, входит ли ваш продукт в потенциально затронутую партию.

Если вы еще не заметили каких-либо недостатков охлаждения, вы можете потратить некоторое время на самостоятельное тестирование. Попробуйте загрузить процессор трудоемкими задачами ПК, а затем проверьте его температуру. После этого нужно закрыть все трудоемкие программы и оставить процессор постоять в простое. Далее посмотрите, не упадет ли температура ниже 60 градусов Цельсия — это рекомендуемый компанией порог для участия в отзыве.

Как только вы присоединитесь к отзыву, MSI проведет вас через процесс, который «предоставит вам подходящее предложение по обмену». В качестве последнего шага отзыва MSI предоставит предоплаченную транспортную этикетку FedEx вместе с полученной вами заменой. Компания требует, чтобы все оригинальные компоненты были упакованы и возвращены после установки замены.

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MSI является относительным новичком на рынке жидкостных охладителей AiO, представив свои первые продукты CoreLiquid в мае 2020 года. Поэтому такие эксцессы вполне возможны.