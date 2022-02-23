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Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
В сеть просочились тесты Intel Arc A380
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Первоначально утилита Sandra была создана как инструмент для простого сбора и отображения системной информации (поскольку собственные возможности Windows в этом отношении были довольно примитивными, когда Sandra была новой), теперь Sandra в основном используется в качестве набора тестов.

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Обычно тесты, выполненные с помощью Sandra, загружаются в базу данных SiSoftware, где люди могут просмотреть результаты и сравнить их с другими тестами. В конечном итоге это означает, что SiSoftware имеет доступ к огромной базе данных результатов тестов для старого и нового оборудования. 

Лишь несколько аппаратных запусков в истории были столь же захватывающими, как грядущие дискретные графические адаптеры Intel Arc Alchemist. Это первые дискретные графические адаптеры Intel за последние десятилетия. Возможно, из-за этого волнения SiSoftware взяла на себя обязательство составить сводку моделей Alchemist вместе с анализом результатов тестов Arc A380.

SiSoftware излагает спецификации и названия для всего семейства Arc Alchemist:

Большая часть этих данных соответствует тому, что многие уже слышали об Alchemist, но некоторые из них действительно новые. Например, названия «А500» и «А700». SiSoftware не объясняет, откуда она взяла эту информацию, но можно предположить, что она получена из тестов, отправленных в базу данных Sandra.

SiSoftware раскрывает TDP для Arc A380 — предположительно 75 Вт, а также предположение о рекомендуемой розничной цене: 199 долларов. Что касается аппаратных спецификаций, SiSoftware подтверждает более ранние слухи о том, что топовая модель с меньшим чипом Alchemist, ранее известная как DG2-128, будет поставляться с 96-битной шиной памяти, и сообщает, что частота графического процессора будет достигать 2,45. ГГц.

Что касается тестовых данных, SiSoftware сравнивает Arc A380 в собственной производительности OpenCL GPGPU непосредственно с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 3050, а также с AMD Radeon RX 6500 XT. 

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Arc A380 ведет себя достаточно хорошо, учитывая предрелизное состояние драйверов и аппаратного обеспечения. Есть некоторые странные результаты тестов, которые, вероятно, искажают окончательную оценку, но в целом видеокарта работает ожидаемо, учитывая спецификации. Вы также можете сами зайти на сайт SiSoftware, если хотите просмотреть данные тестов.

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