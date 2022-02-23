Илон Маск гарантирует, что в Cyberpunk 2077 можно будет играть на Cybertruck

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Илон Маск заявил, что в настоящее время ведутся разработки, направленные на то, чтобы библиотека игр Steam для ПК работала в автомобилях Tesla. В своем твиттер-ответе официальному аккаунту CD Projekt Red и Райану Маккефри из IGN Маск сказал, что Tesla работает над тем, чтобы сделать игры Steam доступными для владельцев автомобилей в целом, а не просто поддерживать разовые игры. Этот уровень поддержки почти соответствует обещанию Steam Deck — другими словами, если какая-либо конкретная игра Steam не поддерживается, это будет считаться ошибкой.

В последующей шутке в Твиттере кто-то спросил, есть ли Cyberpunk на Cybertruck, на что Маск просто ответил: «100%». Илон Маск ранее заявлял, что пользователи смогут играть в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 на обновленной автомобильной развлекательной системе, так что многое было известно и до сегодняшнего твита. Тем не менее цель более широкой совместимости со всей гаммой библиотеки Steam для ПК сегодня является большой новостью.

Tesla расширила границы автомобильных информационно-развлекательных возможностей еще тогда, когда в 2012 году был выпущен первый электрический седан премиум-класса Model S. Тем не менее, развлекательный потенциал этих больших экранов значительно вырос, поскольку Tesla отказывается от систем, работающих на чипах Intel Atom в пользу современных гибридных многоядерных процессоров и графических процессоров от AMD. Транспортные средства с новыми процессорами AMD уже сходят с конвейера.

Итак, какую производительность Steam-геймер может ожидать от своей новой Tesla с AMD APU? Некоторые ранние тесты показали, что информационно-развлекательная система на базе AMD работает в три или четыре раза быстрее при обычном использовании приложений по сравнению со старой системой на базе Intel. Что касается игр, пока лишь можно поверить на слово Tesla, и компания заявила, что обновленная информационно-развлекательная система имеет больше возможностей, чем PlayStation 5.

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Последние спецификации предполагают, что это специальный Ryzen YE180FC3T4MFG с четырехъядерным 12-нм процессором Zen+ с тактовой частотой 3,8 ГГц и 4 МБ кэш-памяти L3, а также поддержкой 3D-ускорения, обеспечиваемой встроенными графическими ядрами RDNA2. В системах Tesla используется специализированная ОС Linux.