Теперь можно узнать, будет ли ваша существующая библиотека Steam хорошо работать со Steam Deck

Valve выпустила новый онлайн-инструмент, который проверяет вашу существующую игровую библиотеку на совместимость со Steam Deck.

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Инструмент очень прост в использовании. Просто перейдите по ссылке, войдите в свою учетную запись Steam, и ваша игровая библиотека будет проверена на соответствие текущему списку совместимости.

Valve просматривает весь каталог Steam на предмет совместимости со своим грядущим портативным устройством, которое имеет самую большую библиотеку игр среди всех игровых консолей, с более чем 400 проверенными играми, перечисленными в неофициальном списке совместимости SteamDB на момент написания, и более 500 играбельных игр. Существует четыре уровня совместимости, на которые может претендовать игра: «Проверено», что означает, что она будет хорошо работать на Steam Deck прямо из коробки; Играбельный, что означает, что может потребоваться некоторая ручная настройка параметров; Неподдерживаемый, что означает, что она не будет работать; Неизвестно, что означает, что она еще не проверен.

Проверенные игры должны соответствовать четырем основным критериям. Помимо хорошей работы они должны иметь полную поддержку контроллера, не отображать никаких предупреждающих сообщений, поддержка родного разрешения экрана Steam Deck. А при использовании Proton, уровня совместимости Valve с Windows на Linux, должны поддерживаться как игра, так и ее промежуточное программное обеспечение, включая любые меры по борьбе с мошенничеством. Значок совместимости будет отображаться рядом с каждой игрой, установленной на Steam Deck, а на странице магазина Steam для портативного устройства на первой странице будут отображаться проверенные игры, а полный магазин и каталог доступны на второй вкладке.

Основные игры в проверенном списке включают Deathloop, Horizon Zero Dawn, Death Stranding и Dishonored. Однако список неподдерживаемых игр в настоящее время содержит несколько разочарований в виде Halo: The Master Chief Collection, Rage 2 от id Software и недавнего хита Lemnis Gate. Тем временем Ведьмак III, XCOM 2, GTA V и Skyrim находятся на среднем игровом уровне.

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Конечно, до официального запуска Steam Deck еще есть время, чтобы доработать совместимость игр. Однако и после выхода портативной консоли продолжится работа по совместимости игр. «Это постоянная оценка всего каталога», — говорится на веб-странице Steam Deck Verified. «Рейтинг игры может меняться со временем — игры будут пересматриваться по мере того, как разработчик выпускает обновления или улучшается программное обеспечение Steam Deck».