Ян Чаоюань ранее руководил исследованиями и разработками Nvidia в Шанхае

Усиление конкуренции между ведущими компаниями Кремниевой долины в последние годы приводит к переманиванию как известных специалистов, так и высокопоставленных сотрудников. Но такое происходит не только в США. Компания Biren Technology, разработчик графических процессоров с искусственным интеллектом из Китая, наняла Ян Чаоюаня, который ранее руководил исследованиями и разработками Nvidia в Шанхае, Китай.

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Biren Technology была основана в 2019 году и стремилась разработать графический процессор, специально предназначенный для рабочих нагрузок ИИ, таких как обучение и вывод. Разработка графического процессора общего назначения для решения задач искусственного интеллекта и других возникающих рабочих нагрузок проще, чем разработка настоящего графического процессора для геймеров, поскольку для этого не требуется очень эффективная подсистема памяти или сложные драйверы, поэтому несколько стартапов работают над различными ускорителями ИИ по сегодняшний день.

Сообщается, что Biren планировала выпустить свой первый чип с использованием 7-нм техпроцесса еще в прошлом году. Чтобы значительно расширить свои будущие возможности в области исследований и разработок, Biren на этой неделе наняла Ян Чаоюаня, бывшего генерального директора Nvidia Shanghai, который имеет большой опыт в разработке графических процессоров. Ян Чаоюань окончил Калифорнийский университет и обладает более чем 35-летним опытом работы в таких компаниях, как Nvidia и TSMC. Среди его достижений — создание первого центра исследований и разработок Nvidia за пределами США, а также работа в отделе исследований и разработок TSMC.

В Biren Technology Ян Чаоюань будет вице-президентом, а также специальным помощником председателя, что звучат достаточно солидно. Пока он не собирается руководить отделом исследований и разработок в Biren, но как помощник председателя может иметь влияние на стратегическое развитие компании. Ян Чаоюань — важный сотрудник для Biren, но главная проблема компании сегодня может заключаться не в отсутствии высокопоставленных менеджеров-инженеров, а в достаточном финансировании. Современные чипы, как известно, очень дороги в разработке, и в ближайшие годы эти затраты будут только расти.

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В 2020 году Biren Technology получила финансирование серии A на сумму 170 миллионов долларов, что является достаточно большой суммой. Однако разработка и внедрение умеренно сложного 7-нм чипа на основе FinFET стоит около 300 миллионов долларов. Сможет ли Biren Technology создать конкурентоспособный продукт – пока вопрос.