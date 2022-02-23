Некий Сергей смог разработать ПО NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker, которое должно разблокировать хешрейт видеокарт при майнинге Etherium

Когда Nvidia представила видеокарты серии LHR с пониженной скоростью хеширования Ethereum, она хотела убедиться, что ее устройства линейки GeForce не будут использоваться для майнинга. Но вскоре после того, как видеокарты LHR стали доступны, появились различные инструменты для повышения их производительности в майнинге. Ранее ни один из них не смог восстановить полную производительность майнинга графических адаптеров Nvidia, но новый инструмент под названием Nvidia LHR Unlocker призван сделать именно это.

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Nvidia LHR Unlocker — это инструмент, предположительно модифицирующий BIOS видеокарт Nvidia GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere, а также графические адаптеры RTX A-серии для рабочих станций, чтобы снять ограничения производительности майнинга, установленные Nvidia. «Предположительно», потому что инструмент еще не доступен, и, что еще хуже, одной модификации прошивки недостаточно, чтобы вернуть полную производительность майнинга графических адаптеров. Майнерам также придется использовать драйверы, модифицированные разработчиком.

«Модификации BIOS недостаточно для полного хешрейта вашей видеокарты», — пояснил разработчик. "Вам также потребуются модифицированные мной графические драйверы. Они загружаются и устанавливаются автоматически в Windows при установке программы. Если вы используете другую ОС, такую как HiveOs и т.д., вам необходимо установить драйверы вручную в соответствии с инструкциями, приведенными в файл DRIVER_INSTALATION.txt в папке установки программы."

Предположительно Nvidia реализовала блокировки LHR с помощью прошивки и драйверов, которые теоретически защищены с помощью шифрования. Само собой разумеется, что загрузка и установка неизвестных файлов из Интернета может привести к плохим последствиям для вашего ПК и личных данных.

Разработчик планирует выпустить свой Nvidia RTX LHR v2 Unlocker 26 февраля, который станет первой общедоступной бета-версией инструмента. Опять же, немного странно предварительно анонсировать такой инструмент, а не просто размещать его на GitHub. На сегодняшний день утилита предположительно была протестирована на различных видеокартах GeForce RTX 30-й серии и RTX A-серии, и разработчик утверждает, что его инструмент восстанавливает полную производительность майнинга этих устройств.

Если предположить, что инструмент Nvidia RTX LHR v2 Unlocker работает на всех видеокартах LHR, он может оказать серьезное влияние на рынок видеокарт. Все видеокарты Ampere от Nvidia снова будут способны к полноценной добыче, что повысит спрос на такие устройства со стороны майнеров. Однако видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 30 уже стоят дороже, чем их аналоги AMD, возможно, потому что крупные майнинговые группы уже создали обходные пути.

Но улучшенная производительность майнинга Ethereum может не иметь большого значения в долгосрочной перспективе. В ближайшие месяцы Ethereum перейдет на Proof of Stake вместо Proof of Work, а это означает, что всем майнерам на GPU потребуется другая монета (монеты) для добычи криптовалюты. Другие криптовалюты будут по-прежнему добываться графическими адаптерами, но, поскольку их стоимость коррелирует с ETH, еще неизвестно, будет ли их майнинг иметь финансовый смысл.

Стоит также отметить, что прибыльность майнинга криптовалют уже некоторое время имеет тенденцию к снижению, и даже полноскоростная RTX 3080 Ti по текущим ставкам будет приносить только около 3,50 долларов в день. С текущими ценами на видеокарты, которые по-прежнему составляют 1700 долларов, потребуется почти 500 дней, чтобы окупить ее.

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Я думаю, сильно доверять программе не стоит. Поэтому не ставьте его на ПК с какими-либо важными данными — включая криптовалютные кошельки, доступ к электронной почте и т. д.