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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Комплекты ToughRAM RC DDR5 с водяным охлаждением от Thermaltake поступили в продажу
ОЗУ совместима с жидкостными системами охлаждения серий TT Floe RC и Floe RC Ultra
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Комплекты памяти Thermaltake ToughRAM RC DDR5 начали поступать в розничную продажу. Первоначально представленная на выставке Thermaltake Expo в январе 2022 года (выставка была связана с CES 2022), память ToughRAM RC DDR5 совместима с кулерами Thermaltake для ЦП и памяти AIO, такими как серии Floe RC и Floe RC Ultra.

Модули памяти ToughRAM RC DDR5 оснащены алюминиевым радиатором, который, как утверждается, обеспечивает «исключительное рассеивание тепла». В дополнение к этой технологии пассивного охлаждения на обоих концах модулей DIMM имеются фитинги блока жидкостного охлаждения. Просматривая документацию Thermaltake, пользователи, желающие использовать жидкостное охлаждение этих комплектов памяти, будут ограничены следующими кулерами Floe RC:

  • Жидкостное охлаждение ЦП и памяти Floe RC240 «все в одном»
  • Жидкостное охлаждение ЦП и памяти Floe RC360 «все в одном»
  • Жидкостный кулер ЦП и памяти Floe RC240 AIO Snow Edition
  • Жидкостный кулер ЦП и памяти Floe RC360 AIO Snow Edition
  • Жидкостное охлаждение ЦП и памяти Floe RC Ultra 240
  • Жидкостное охлаждение ЦП и памяти Floe RC Ultra 360

Вышеупомянутые кулеры AiO работают, предоставляя пользователю блок охлаждения ЦП и блок, который крепится к верхней части ваших модулей DIMM. Модели Floe RC имеют световую подсветку RGB на блоках ЦП и ОЗУ, но серия Ultra пошла еще дальше и комплектуется двойными ЖК-экранами.

Компания Thermaltake выпустила серию модулей памяти ToughRAM RC DDR5, обещая комплекты с тактовой частотой 4800 МГц, 5200 МГц и 5600 МГц. Ожидается, что модули появятся на полках магазинов к концу первого квартала этого года. Самый дешевый комплект — это наиболее скромно сконфигурированный / номинальный комплект DDR5-4800 32 ГБ (2 x 16 ГБ), с таймингами 40-40-40-77, работающий на 1,1 В.

Другие ключевые характеристики модулей памяти ToughRAM RC DDR5 включают стандартные функции DDR5, такие, как встроенное управление питанием и встроенное исправление ошибок. Разумеется, эти модули совместимы с Intel Alder Lake и готовы к работе с Intel XMP 3.0.

Подводя итог, можно сказать, что комплекты памяти Thermaltake ToughRAM RC DDR5 можно рассматривать только в том случае, если у вас есть или вы собираетесь приобрести кулер Floe RC и Floe RC Ultra AiO. Тем не менее они и так будут работать без водяного охлаждения, и вам просто может понравиться непритязательный внешний вид матового черного металла.

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В различных интернет-магазинах этот новый комплект 2 x 16 ГБ стоит около 430 долларов. На память действует ограниченная пожизненная гарантия.

#новинки #новинка #ddr5 #thermaltake #жидкостное охлаждение #ddr 5
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