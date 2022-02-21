Версия FreeDOS 1.3 была выпущена через пять лет после выпуска последней основной версии операционной системы

Не только Linux может вдохнуть жизнь в старый ПК. Версия FreeDOS 1.3 была выпущена через пять лет после выпуска последней основной версии этой операционной системы (ОС). FreeDOS была разработана как совместимая с MS-DOS ОС, но основана на полностью бесплатном программном обеспечении с открытым исходным кодом, с ядром под лицензией GPL v2. FreeDOS работает с системами, начиная с оригинального IBM XT, через 286, 386, до современного оборудования с расширенной поддержкой драйверов, где это возможно, чтобы вы могли получить доступ к таким устройствам, как сети, компакт-диски, USB и т. д. Вы также можете установить его на виртуальную машину в вашей современной ОС, такой как Windows 10.

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Основные новшества FreeDOS 1.3 включают новое ядро 2043, использование новой командной оболочки FreeCOM 0.85a, версию 8086 с поддержкой FAT32, возвращение сети, некоторые новые программы и игры, а также множество обновлений пакетов. Пользователей приветствует улучшенная инициализация компакт-диска для загрузочного носителя и установленной системы, а также предоставление версии FreeDOS 1.3 на живом компакт-диске объемом 375 МБ (так что вы можете использовать или попробовать эту ОС и полный набор инструментов, приложений и игр). Люди, которые до сих пор используют системы на основе дискет, не были забыты: версия FreeDOS 1.3 для дискет теперь имеет встроенное сжатие zip (de), что вдвое сокращает количество установочных носителей (загрузка 20 МБ).

Возможно, вы прочитали введение и все еще ломаете голову над тем, когда, где и как FreeDOS 1.3 может быть полезна. Некоторые подсказки по его использованию представлены в одном из последних официальных видеороликов, демонстрирующих Release Candidate 5 (RC5) в декабре прошлого года. В этом видеоролике (ниже) можно посмотреть, как выглядит ОС после установки, и ознакомиться с полной версией, а также встроенными играми: Pacman и Solitaire. В приложениях представлен полезный и интуитивно понятный двухпанельный файловый менеджер (DOS Navigator 2, DN2), а также различные редакторы кода и текста.





Несмотря на то, что в стандартную комплектацию входит большой выбор игр, приложений и утилит, вы можете добавить гораздо больше (или удалить некоторые) с помощью предоставленного редактора пакетов установщика FreeDOS.

Одна из последних вещей, продемонстрированных в видео, — это обновленная справочная система, в которой используется прилагаемое программное обеспечение AMB (HTML eBook Reader), входящее в стандартную комплектацию.

Где наиболее часто используют операционные системы, такие как FreeDOS 1.3: в загрузочных дисках для избавления систем от проблем, для выполнения некоторой аппаратной диагностики в системе, которая поступила без ОС, в качестве ОС на очень старой системе, для резервного копирования/клонирования/подготовки дисков, для обновления BIOS или просто для веселья и игр в стиле ретро DOS.

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Если вы заинтересованы в FreeDOS 1.3, перейдите на страницу загрузки, где вы можете выбрать готовые загрузки для различных систем (устаревшие, UEFI) и различных носителей (CD, USB или даже дискеты). Вы также можете сравнить, что включено в различные загружаемые версии FreeDOS 1.3, чтобы увидеть, что вы получите. Установочники весят от 20 МБ (базовый) до 275 МБ, включая приложения, инструменты и игры, выбранные разработчиками.