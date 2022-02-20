От центра обработки данных до криптофермы

Компания Nvidia пока не собирается рассказывать о характеристиках устройств, предназначенных для добычи криптовалюты (CMP). Линейка ориентирована в основном для майнеров Ethereum. Но по мере того, как новая линейка видеокарт Nvidia CMP расширяется, и они начинают появляться на открытом рынке, всплывают все новые подробности об этих устройствах. Новая утечка касается бывшего флагманского графического процессора Nvidia, использующегося в центрах обработки данных — GV100: теперь он задействован в новом устройстве Nvidia CMP 100HX.

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Nvidia не анонсировала публично видеокарту CMP 100HX, и устройство отсутствует в списке вариантов для майнинга криптовалюты на ее веб-сайте. Тем не менее устройство засветилось на одном из форумов. Кто-то опубликовал изображение CMP 100HX на форумах PC_Shopping. Что интересно, судя по сообщению, ускоритель выдает около 80 МГц/с, что немного не понятно. Ведь в таком случае по логике устройство должно называться CMP 80HX.

Судя по опубликованным изображениям платы, CMP 100HX построен на базе графического процессора Nvidia Tesla V100, использовавшегося в центрах обработки данных. Он схож с Quadra GV100 и Titan V.

По понятным причинам майнинг-карта CMP 100HX не имеет выходов для дисплея и поставляется с пассивным кулером с двумя тепловыми трубками, что еще больше указывает на происхождение платы из центра обработки данных. Между тем, нет никакой информации касательно конфигурации графического адаптера и его памяти. Из-за того, что у устройства большие тепловые трубки, CMP 100HX может быть слишком большим для стандартных стоечных серверов 2U, но это не проблема, поскольку они, безусловно, могут поместиться в корпуса 4U.

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Учитывая, что официально бренд CMP от Nvidia в течение нескольких кварталов находится в упадке, неудивительно, что компания предлагает свои остатки старых устройств майнерам.