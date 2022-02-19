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Intel продемонстрировала видеокарту Arc Alchemist для настольных ПК
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Intel продемонстрировала графическую карту Arc Alchemist для настольных ПК  на своем мероприятии Investor Meeting 2022 в четверг/ Демонстрация также подтверждает, что семейство графических карт Intel DG2 для настольных ПК готовится к запуску во втором квартале 2022 года и что линейка будет включать в себя платы, которые подходят для Intel NUC 11 Extreme «Beast Canyon» для энтузиастов. 

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Демонстрация видеокарты Arc Canyon на мероприятии для инвесторов вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Intel установила плату в свою машину NUC 11 Extreme «Beast Canyon», предназначенную для геймеров и спроектированную для поддержки новейших видеокарт GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000, которые имеют длину до 12 дюймов. С другой стороны, демонстрация грядущей видеокарты с использованием игры Shadow of the Tomb Raider 2018 года выглядит несколько странно. Возможно, Intel хотела продемонстрировать возможности своей технологии апскейлинга XeSS (суперсэмплинг Xe) с искусственным интеллектом и создать некий вау-эффект среди финансового сообщества, но для этого есть более новые игры, и эти игры будут выглядеть еще лучше с XeSS.

В любом случае тот факт, что у Intel есть видеокарты Arc Alchemist, чтобы похвастаться перед публикой, в целом является хорошим знаком. Intel до сих пор не объявила никаких подробностей о своей стратегии выхода на рынок для Arc Alchemist и о том, какие производители будут поставлять видеокарты на рынок, но, возможно, Intel проведет для этого отдельное мероприятие.

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Демонстрация видеокарты за несколько месяцев до ее появления в нынешних реалиях — редкое явление, поскольку два крупных производителя графических процессоров не хотят портить продажи своих существующих предложений, демонстрируя более производительные продукты с новым функционалом, которые готовятся к выпуску. Но сегодня у Intel нет на рынке графических адаптеров для геймеров, поэтому она может продемонстрировать свои видеокарты следующего поколения средь бела дня. 

#intel #новинки #новинка #intel alchemist
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