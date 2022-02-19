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Lenovo использует китайский процессор Zhaoxin для ультрабука Kaitian N7
Lenovo Kaitian N7 оснащен четырехъядерным процессором Zhaoxin KaiXian KX-6600MA4
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Lenovo представила свой новый ультрапортативный ноутбук на базе процессора Zhaoxin KX-6600MA4 и собственной системы на кристалле (SoC) Lenovo. Kaitian N7 напоминает недавно анонсированный ноутбук Yoga Slim 7i и имеет множество функций, ожидаемых от продуктов этого класса. 

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Lenovo Kaitian N7 оснащен четырехъядерным процессором Zhaoxin KaiXian KX-6600MA4 на базе микроархитектуры LuJiaZui, изготовленным по 16-нм техпроцессу TSMC. Процессор сопряжен с 16 ГБ памяти DDR4, а система оснащена NVMe-совместимым твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe. Примечательно, что чип довольно сильно нагревается, поскольку он охлаждается с помощью системы охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Что касается программного обеспечения, ноутбук работает под управлением специальной ОС, разработанной в Китае, и поставляется с BIOS, разработанным в Tianxia.  

Нет сомнений, что процессор Zhaoxin KaiXian KX-6600MA4 не является чемпионом по производительности. Однако если предположить, что Lenovo захотела создать ноутбук, оснащенный исключительно аппаратным и программным обеспечением, разработанным в Китае, у нее, вероятно, не было большого выбора.  

eZone сообщает, что Kaitian N7 поставляется в 13,3-дюймовом корпусе и оснащен 14-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и разрешением 2,2К. Как и другие устройства этого класса, он весит около 1,29 кг и имеет толщину до 14,6 мм. Что касается подключения, он включает в себя Wi-Fi 6 + Bluetooth 5, выход HDMI, два порта USB-C, разъем USB Type-A и аудиоразъем TRRS для гарнитуры. Для дополнительной биометрической безопасности он оснащен сканером отпечатков пальцев. 

ApoTheTech сообщает, что производитель оснастил Kaitian N7 пользовательской SoC Lenovo, которая обрабатывает системные функции, такие как определение освещенности, открытие крышки, быстрая зарядка, режим питания, управление энергосбережением и отключение звука. Кроме того, SoC снимает часть задач с ОС и обеспечивает оптимальную работу всех компонентов. 

К сожалению, даже мощный контроллер не может компенсировать неэффективность процессора и ОС. Операционная система загружается за 14 секунд, что по современным меркам довольно долго. Кроме того, даже с аккумулятором на 61 Втч Kaitian N7 может работать не более шести часов. 

Нет ни слова о цене и доступности Kaitian N7 от Lenovo, но ожидается, что он появится на китайском рынке в ближайшие недели. Между тем, похоже, что Lenovo не выведет эту модель на другие рынки. 

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Это не первое устройство от Lenovo, использующее процессор Zhaoxin. В конце прошлого года компания представила настольный ПК на базе чипа Zhaoxin.

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