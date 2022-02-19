Intel Core i5-12400 был разогнан до 5,25 ГГц по всем ядрам с использованием 40-кратного множителя.

Обнаружена еще одна материнская плата для серии Alder Lake, способная разгонять заблокированные CPU без индекса K. Речь идет о материнской плате ASRock Z690 Taichi Razer Edition. Эту информацию подтвердил подробный обзор HKEPC Hardware. Учитывая идентичные характеристики (версия Razer имеет незначительные визуальные изменения), можно предположить, что обычная версия Z690 Taichi предложит те же возможности разгона базовой частоты (BCLK).

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В своем обзоре ASRock Z690 Taichi Razer Edition компания HKEPC провела несколько тестов с использованием флагманского CPU от компании Intel, а именно Core 12-го поколения Core i9-12900K. С суффиксом K это, очевидно, разблокированный процессор, и любая материнская плата Z690 может его разогнать.

Когда обозреватель решил попробовать протестировать процессор Intel Core i5-12400, все стало еще интереснее. Этот основной процессор не рекламируется как поддерживающий разгон BCLK, и обычно это не так. Однако, как и ранее обнаруженные материнские платы с этой возможностью, ASRock UEFI предоставляет переключатель для включения «Non-K BCLK OC».

При включении этой опции разблокировки обозревателю удалось успешно увеличить значение BCLK со 102,9 МГц до 131,25 МГц, используя значение множителя 40. В результате Core i5-12400 работал на частоте 5,25 ГГц на всех ядрах. HKEPC сообщает, что разогнанный чип 6C/12T набрал 16205 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23, что почти соответствует процессору AMD Ryzen Threadripper 1950X 16C/32T. При этом Core i5 никогда не нагревался выше 89 °C. Однако все дело в охлаждении: его охлаждал очень мощный кулер Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux AiO.

Приведенные выше результаты выглядят многообещающе, но для разгона процессоров начального и среднего уровня без индекса K все требуется материнская плата Z690 с разгона BCLK. Однако стоит помнить, что ASRock Z690 Taichi стоит 589,99 долларов, а Razer Edition добавляет дополнительные 30 долларов, что достаточно много.

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В целом, эти две материнские платы можно добавить в список совместимых с разгоном BCLK CPU не-K.