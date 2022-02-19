Intel NUC 12 Extreme на базе Alder Lake появится в продаже в ближайшее время.

Крупный реселлер сверхкомпактных ПК кратко перечислил будущие настольные компьютеры Intel NUC 12 Extreme «Dragon Canyon», раскрыв их цены и, возможно, указав, что новые системы будут выпущены раньше, чем ожидается. Поскольку в новых NUC для геймеров будут использоваться процессоры Alder Lake, владельцы получат производительность уровня полноразмерных игровых настольных компьютеров. Однако стоить они будут дороже.

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SimplyNUC, возможно, случайно на не большое время разместил в общий доступ настольные компьютеры Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon с процессорами Core i9 и Core i7. Но этого хватило, чтобы @momomo_us сделал скриншоты. К сожалению, поскольку в прайс-листе нет изображения Intel NUC 12 Extreme, это означает, что Intel еще не предоставила SimplyNUC маркетинговые материалы, посвященные Dragon Canyon.

Как оказалось, топовый процессор Intel NUC12DCMi9 с процессором Core i9-12900 будет стоить 1714 долларов / 1401 евро, тогда как чуть менее мощный Intel NUC12DCMi7 с процессором Core i7-12700 будет стоить 1514 долларов / 1181 евро. Похоже, что компания Intel планирует предлагать системы NUC 12 Extreme, оснащенные процессорами и собственными блоками питания. Пока неясно, будет ли компания предоставлять основу для самостоятельной сборки.

Как видно из прайс-листа SimplyNUC, новые системы NUC 12 Extreme будут примерно на 300 долларов / 220 евро дороже, чем ПК NUC 11 Extreme со встроенными восьмиядерными процессорами KB серии Core 11-го поколения «Tiger Lake». Предполагая, что реселлер не пытается получить дополнительную плату за долгожданный продукт, который обещает пользоваться высоким спросом, похоже, что Intel намерена сделать свои будущие системы несколько дороже, чем их предшественники.

Ключевым преимуществом систем Intel NUC 12 Extreme являются их процессоры и сокет, который позволит их владельцам в конечном итоге обновить свои ПК до Raptor Lake 13-го поколения.

Кроме того, Intel NUC 12 будет поддерживать до 64 ГБ памяти DDR4-3200 с использованием двух модулей SO-DIMM (возможно, до 128 ГБ с соответствующей прошивкой и модулями) и трех твердотельных накопителей M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Процессоры Alder Lake мощностью 65 Вт оснащены специальной системой охлаждения с испарительной камерой и вентилятором.

Что касается подключения, система будет предлагать адаптер Wi-Fi 6E + Bluetooth, сетевой адаптер 10GbE (против 2,5GbE у NUC 11 Extreme), подключение Thunderbolt 4, порты USB 3.2 Gen 2, видеовыход (DisplayPort 1.4 и HDMI 1.4), который будет работать со встроенным графическим процессором Intel.

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Intel пообещала начать продажи своих систем NUC 12 Extreme в первом квартале этого года, и списки SimplyNUC, похоже, подтверждают это.