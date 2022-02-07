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Анонсированная в декабре прошлого года GeForce MX550 — это будущая видеокарта начального уровня от Nvidia для мобильных устройств. Tum_Apisak раскопал первый тест GeForce MX550, показывающий его потенциальную производительность по сравнению с существующими рыночными конкурентами.

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Несмотря на официальное объявление, GeForce MX550 по-прежнему окружено множеством загадок. Из того, что подтвердила Nvidia, GeForce MX550 по-прежнему использует предыдущую архитектуру Turing. Удивительно, но в GeForce MX550 используется чип TU117. Это тот же кристалл, что и в GeForce MX450. Для справки: производительность GeForce MX450 несколько выше, чем у GeForce GTX 1050 Mobile.

Пока мало что известно о GeForce MX550, кроме того, что она поддерживает PCIe 4.0 и имеет память GDDR6. Несмотря на то, что в основе видеокарты лежит чип TU116, она не поддерживает Nvidia DLSS или трассировку лучей, что заставляет подозревать, что ядра Tensor и RT отключены. Что касается функций, GeForce MX550 поддерживает Resizable BAR и Nvidia Optimus. Тем не менее более поздняя технология Advanced Optimus не рассматривается.

Важно отметить, что у GeForce MX550 есть лишь единственная запись в базе данных PassMark Software. Результаты для других видеокарт основаны на средних показателях нескольких образцов, включая стандартные и разогнанные компоненты. Поэтому к результату GeForce MX550 стоит относиться с долей скептицизма.

Что касается прироста производительности от поколения к поколению, GeForce MX550 показала на 35% более высокую производительность, чем GeForce MX450. Однако GeForce GTX 1650 Mobile оказалась на 39% быстрее, чем GeForce MX550.

По сравнению с AMD, GeForce MX550 показала результат на 26% выше, чем AMD Radeon RX 5500M. К сожалению, у PassMark Software не было данных о более поздних видеокартах Radeon RX 6000M (RDNA 2) Red Team. Тем не менее GeForce MX550 едва превзошла мобильный APU Ryzen 9 5900HS Zen 3, который имеет восемь вычислительных блоков Vega на частоте 2100 МГц. Разница составила менее 1%.

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GeForce MX550 не займет место среди лучших видеокарт для игр. Тем не менее это нормально, поскольку серия Nvidia GeForce MX550 позиционируется лишь как небольшое обновление.

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