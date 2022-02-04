Облегченная операционная система, разработанная для пользователей Windows, желающих попробовать Linux

Linux Lite — сильно урезанная версия Ubuntu, обновленная до версии 5.8 и добавляющая несколько новых функций, включая новый виджет, обновленную тему значков Papirus, информационный инструмент командной строки Noefetch и Mintstick, который позволяет создавать загрузочные USB-накопители. Есть также девять новых обоев, чтобы освежить рабочий стол.

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Linux Lite — это сильно урезанная операционная система, основанная на разновидностях Linux Debian и Ubuntu. Подобно Linux Core, о которой я писал недавно, эта операционная система предназначена для работы на очень слабом железе, однако не на таком слабом, как для Linux Core.

Тем не менее минимальные требования к ядру Linux в современном мире все еще очень низки: требуется всего 1 ГГц ЦП, 768 МБ ОЗУ и 8 ГБ дискового пространства. Это означает, что вы можете запустить эту ОС практически на любом ПК за последние 15 лет и, возможно, на некоторых недорогих телефонах Android, если ОС была перенесена на ARM.

Но, несмотря на название, основная цель Linux Lite — предоставить пользователям Windows легкий путь в мир Linux. Графический интерфейс и приложения, поставляемые с Lite, выбраны специально для начинающих пользователей, которые хотят попробовать Linux, если они решили перейти с Windows.

Когда вы впервые запускаете Linux Lite, панель задач, меню «Пуск» и рабочий стол имеют тот же макет, что и Windows. Нажатие кнопки «меню» вызывает интерфейс, похожий на меню «Пуск», где вы можете получить доступ и открыть все свои приложения на ПК.

Каждая версия Linux Lite модифицирована на основе версий Ubuntu с долгосрочной поддержкой (LTS). Linux Lite версии 5.8 работает на Ubuntu 20.04.3 LTS. Это означает, что вы можете пользоваться определенной версией Linux Lite до 5 лет и знать, что получаете последние обновления безопасности для этой версии Linux, а также исправления ошибок. Просто имейте в виду, что вы не всегда получите новейшие функции Linux или Ubuntu из версий LTS.

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Если вы хотите попробовать Linux Lite, его можно скачать здесь.