Следите за обновлением Windows 11 KB5008353, если вы все еще испытываете замедление работы SSD на вашем ПК

Согласно отчетам, надоедливая ошибка в Windows 11, затрагивающая производительность SSD, может быть наконец исправлена.

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В конце прошлого года было обнаружено, что Windows 11 могла быть причиной таинственного замедления работы SSD, в частности более низкой скорости записи на некоторых SSD-накопителях NVMe. Подобные ошибки не сразу бросаются в глаза, и Microsoft заявила, что исправила проблему в патче KB5007262, который был выпущен в прошлом году.

Неясно, решил ли этот патч все проблемы с SSD или нет. Microsoft выпустила еще один патч, часть которого, похоже, прямо или косвенно также решала эту проблему.

Согласно сайту TechAdvisor, а также Windows Latest, февральское обновление безопасности Microsoft во вторник исправлений — второй вторник февраля, 8 февраля — наконец решило проблему раз и навсегда. Windows Latest сообщает, что это исправление, известное как KB5008353, устраняет несколько оставшихся небольших проблем у тех, чьи твердотельные накопители до сих пор не восстановили нормальную производительность. Сайт сообщил, что провел тестирование производительности, чтобы подтвердить свои выводы.

Однако обновление KB5008353 считается необязательным, а это означает, что его не нужно устанавливать, если вы не замечаете никаких проблем. Вы начнете видеть его как дополнительное обновление 8 февраля в меню настроек Windows 11, а затем в Центре обновления Windows.

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Как всегда, Windows автоматически загружает обновления, которые считает необходимыми, поэтому держите ПК включенными, если вы надеетесь на них. Также ожидается, что в этом месяце Microsoft выпустит небольшое квази-обновление с улучшениями панели задач и «предварительным просмотром» приложений Android, работающих поверх Windows 11.