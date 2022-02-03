Эта сверхлегкая ОС имеет хорошую репутацию из-за того, что дает новую жизнь очень древнему железу

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Tiny Core Linux был обновлен до версии 13.0 в соответствии с недавно установленным ежегодным обновлением. Этот сверхлегкий дистрибутив Linux-ветерана удивительно компактен по сегодняшним стандартам и требует для загрузки всего 22 МБ. Тем не менее, он устанавливает и предоставляет пользователю полностью графический пользовательский интерфейс с современным ядром Linux и позволяет вам устанавливать и запускать современные приложения.

Наиболее заметные изменения в облегченной ОС x86 заключаются в том, что ядро было обновлено до версии 5.15.10, а обновленные функции ОС используют следующее: glibc 2.34, gcc 11.2.0, binutils 2.37, e2fsprogs 1.46.4, busybox 1.34.1. Загрузки доступны как для 32-, так и для 64-битных систем, при этом последняя загружается несколько больше — 31 МБ. Обратите внимание, что на официальных страницах загрузки вы должны выбрать ISO-файлы «TinyCore», поскольку другие не включают пользовательский интерфейс, а только ОС с интерфейсом командной строки.

Tiny Core Linux имеет заслуженную репутацию ОС, к которой могут обратиться компьютерные пользователи, чтобы использовать очень древние системы. Да, системные требования невелики, о чем вы могли догадаться по легкой загрузке.

Если вам интересно, каковы минимальные и рекомендуемые системные требования для Tiny Core Linux, я указал ключевые характеристики ниже, как сказано в официальном FAQ:

Оперативная память: минимум 46 МБ, рекомендуется 128 МБ

ЦП: минимум процессор Intel 486DX, рекомендуется Intel Pentium 2

Хранилище: минимум 50 МБ для установки (при установке используется 28 МБ на диске, без приложений), рекомендуемое хранилище зависит от приложений, которые вы хотите установить и запустить.

Вышеупомянутые характеристики довольно низкие, но если вы действительно думаете о том, чтобы поставить этот дистрибутив на очень старый ПК, а не просто протестировать его, например, на виртуальной машине, то для установки вам нужно будет получить ISO на физическом загрузочном носителе.

При использовании интерфейс приятно минимален, что должно повысить отзывчивость на усталом старом оборудовании, по крайней мере, при работе с пользовательским интерфейсом рабочего стола. Этот пользовательский интерфейс основан на диспетчере окон Fast Light (FLWM), который по умолчанию имеет центральную док-станцию, подобную MacOS, внизу экрана, а меню вызываются двойным щелчком левой или правой кнопкой мыши на рабочем столе. Почти все, что вам нужно, находится всего в одном или двух щелчках мыши, включая путь для загрузки приложений, которые могут вам понадобиться (щелкните значок в центре дока).

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Умение разместить современные пригодные для использования ОС на небольшой площади всегда является впечатляющим достижением. Чтобы представить некоторую перспективу, Tiny Core Linux составляет примерно две трети размера установки Windows 95 (30 МБ, но для установки требуется более 100 МБ дискового пространства). Возвращаясь немного назад во времени, файлы установщика Windows 3.11 для рабочих групп весили около 12 МБ.