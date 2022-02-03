Текущая версия GeForce RTX 30 Founders Edition будет работать с блоками питания следующего поколения

Когда в прошлом году Nvidia представила собственный 12-контактный разъем питания для видеокарт GeForce RTX 30-й серии Founders Edition, многие сочли это излишеством. Но этот шаг действительно может быть довольно мудрым, поскольку этот разъем и кабель совместимы со стандартным 12 + 4-контактным разъемом питания (12VHPWR), поэтому существующие графические адаптеры GeForce Founders Edition будут прекрасно работать с блоками питания следующего поколения.

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12-контактный разъем питания Nvidia (ранее известный как двухрядный Molex MicroFit 3.0, 12 контактов) предназначен для подачи до 600 Вт на видеокарту с использованием шины 12 В блока питания, и, по-видимому, такое же количество энергии будет подаваться через 12 + 4-контактный вспомогательный разъем питания PCIe 5.0 (также известный как 12VHPWR).

В соответствии с документом, опубликованным Igor's Lab, В то время как 12VHPWR имеет в общей сложности 16 разъемов, четыре из них используют отдельный набор контактов, которые в настоящее время передают сигналы боковой полосы. Они подтверждают правильность подключения видеокарты и определяют максимальную начальную мощность, которую видеокарта может получить от конкретного блока питания через конкретный кабель. Один контакт (из четырех контактов боковой полосы) зарезервирован для будущего использования, поэтому сейчас он ничего не делает. Неясно, являются ли боковые контакты обязательными. Между тем, разъемы питания и заземления 12VHPWR и 12-контактного кабеля питания Nvidia одинаковы.

Хотя есть еще одна заморочка. Формально каждый контакт 12-контактного разъема питания Nvidia рассчитан на 9 А, тогда как каждый контакт разъема 12VHPWR рассчитан на ток до 9,5 А, хотя максимальная номинальная мощность каждого разъема одинакова. Кроме того, размеры 12VHPWR и 12-контактного разъема питания Nvidia, как правило, одинаковы, что, по сути, означает, что последний является подмножеством первого без сигналов боковой полосы.

На сегодняшний день существует не так много блоков питания с 12+4-контактным вспомогательным разъемом питания PCIe. Компания Asus представила два из них: блоки питания Thor, совместимые с ATX, и блоки питания Loki, совместимые с SFX/SFX-L. В то время как меньшие блоки питания Loki действительно имеют четыре контакта боковой полосы, более крупные блоки питания Thor продолжают использовать обычные 8-контактные вспомогательные разъемы питания PCIe и по-прежнему имеют маркировку PCIe 5.0-ready. Излишне говорить, что когда HardwareLuxx попытался подключить видеокарту Nvidia GeForce RTX Founders Edition к ROG Thor 1000W Platinum II, все работало отлично.

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Точно не известно, являются ли контакты боковой полосы 12VHPWR обязательными или нет. Однако, поскольку у ROG Thor 1000W Platinum II их нет, можно предположить, что они не являются обязательными. Поэтому вполне можно ожидать, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 30-й серии Founders Edition с 12-контактными разъемами питания Nvidia будут отлично работать с блоками питания, совместимыми с PCIe 5.0, которые не имеют этих боковых контактов 12VHPWR. Хотя точных гарантий нет.