Еще один новый ThinkBook имеет беспроводную зарядку

Lenovo смотрит в будущее и предлагает несколько неожиданных решений. На выставке CES 2022 ее новые ноутбуки ThinkBook для малого бизнеса выглядят немного странно, но интересно.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

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Одной из интересных новинок был ThinkBook Plus Gen 3 – это ноутбук с 17,3-дюймовым сверхшироким сенсорным дисплеем 21:10 с разрешением 3072 x 1330 и частотой 120 Гц. Такое соотношение сторон позволяет разместить рядом с клавиатурой дополнительный 8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800 x 1280. ThinkBook Plus Gen 3 выйдет в мае по цене от 1399 долларов.

С ним можно писать или рисовать на дополнительном экране стилусом, который находится в одной из петель ноутбука.

Компания продемонстрировала ThinkBook Plus Gen 3 на пресс-конференции Lenovo на этой неделе, и представила довольно много сценариев использования дополнительного экрана. Сначала представители компании показали демонстрацию Adobe Lightroom, в которой миниатюры изображений появлялись на втором экране, и вы могли открывать их на основном дисплее. Затем они продемонстрировали функцию, которая позволяет увеличивать масштаб только определенной части экрана: в то время как на основном дисплее отображались все меню и контент Adobe Lightroom, на втором экране был увеличен определенный сегмент изображения.

Также пользователи смогут использовать дополнительный дисплей в качестве калькулятора сенсорного экрана и в качестве меню для быстрого запуска их любимых приложений. Также на нем можно рисовать стилусом или использовать как белую доску. Есть функция под названием «отображение водопада», которая расширяет содержимое по вертикали от основного дисплея, поэтому, если, например, вы читаете электронную таблицу, нижние строки появятся на 8-дюймовом экране. Эта функция все еще работала немного нестабильно на опытном образце.

Другая функция, которая позволяет отображать экран вашего телефона Android, еще не работала на демонстрационном устройстве, а сенсорный экран на контрольной модели не всегда реагировал.

В целом можно сказать, что идея со вторым экраном действительно впечатляющая и полезная, в отличие от многих других вторичных дисплеев ноутбуков, которые сейчас можно увидеть на рынке.

Lenovo использует процессоры Intel Core серии H 12-го поколения с графикой Iris Xe, ОЗУ до 32 ГБ и до 1 ТБ памяти M.2 PCIe.

ThinkBook Plus с широким экраном имеет размеры 16,14 x 9 x 0,7 дюйма (410 x 228,7 x 17,9 миллиметра). Это странный размер, поэтому Lenovo также делает индивидуальный рюкзак для ноутбука. Он будет начинаться с 69,99 долларов и поступит в продажу в апреле.

Другие ноутбуки

Для тех, кто ищет более привычный интерфейс, в линейке есть ThinkBook 13x Gen 2. Он сочетает в себе процессоры Intel Core 12-го поколения (Lenovo не уточняет, какие именно), до 32 ГБ LPDDR5 GAM и до 2 ТБ хранилища PCIe Gen 4 SSD в компактном корпусе толщиной всего около 13 мм. Он имеет 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600. Цена начинается с 1099 долларов, выпуск запланирован на апрель.





Но ThinkBook 13x также будет иметь беспроводную зарядку с ковриком для зарядки ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat, который будет питать ноутбук и мобильное устройство, использующее зарядку Qi до 10 Вт. Вероятно, это эволюция комплекта для зарядки Go Wireless, который она представила в прошлом году. Зарядный коврик будет продаваться по цене 199,99 долларов и должен быть доступен в апреле.

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Lenovo также показала ThinkBook 14 Gen 4+ i и ThinkBook 16 Gen 4+ i на выставке CES 2022 по стартовой цене от 839 и 859 долларов соответственно, запуск которых запланирован на апрель. Эти ноутбуки будут иметь соотношение сторон 16:10 и иметь множество вариантов конфигурации, включая графику Nvidia RTX.