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Asus представила компактный блок питания мощностью 1200 Вт с 16-контактным разъемом питания PCIe 5.0
Блок имеет сертификат 80 PLUS Titanium
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Компания Asus представила первый в отрасли блок питания SFX-L мощностью 1200 Вт, оснащенный вспомогательным 16-контактным разъемом питания PCIe 5.0. Блок питания разработан для сверхвысокопроизводительных компактных систем, в которых используются энергоемкие высокопроизводительные процессоры и видеокарты. 

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Семейство ATX-совместимых модульных блоков питания Asus ROG Loki будет доступно в версиях мощностью 1200 Вт, 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт, каждая из которых оснащена 16-контактным вспомогательным разъемом питания PCIe Gen5, обеспечивающим мощность до 600 Вт. для графических адаптеров. В линейке блоков питания ROG Loki традиционно используются японские конденсаторы с низким ESR и «множество защитных механизмов». 

Охлаждение – одна из основных проблем, связанных с разработкой такого мощного блока питания, поэтому Asus пришлось использовать действительно высококачественные компоненты и эффективно охлаждать их. Тем не менее еще неизвестно, насколько громко работает вентилятор с ШИМ-управлением при высоких нагрузках. 

Что касается эффективности, то самый мощный блок питания ROG Loki мощностью 1200 Вт имеет сертификат 80 PLUS Titanium (это означает, что его КПД составляет не менее 90-94% при нагрузке 20%, 50% и 100% для 110 В и 94%-96% при нагрузке 20%, 50% и 100% для 230 В). Напротив, остальные блоки питания имеют значок 80 Plus Platinum (что означает, что они имеют КПД не менее 89–94%, в зависимости от входного напряжения). 

Asus планирует начать продажи своих блоков питания ROG Loki SFX-L в этом году, но не сообщила, когда они поступят и каковы будут рекомендованные цены. На все блоки питания предоставляется 10-летняя гарантия, а на светодиоды RGB - трехлетняя гарантия.  

Хотя в наши дни разработчики оборудования уделяют пристальное внимание энергоэффективности своих продуктов, высокопроизводительные компоненты постепенно увеличивают потребление энергии, поскольку на рынке высокопроизводительных ПК существует жесткая конкуренция. С этой целью даже компактные игровые ПК постепенно увеличивают энергопотребление. Для питания таких систем необходимы все новые блоки питания 1000 Вт + SFX / SFX-L для компактных систем. Похоже, что Asus первой предложила такую возможность.  

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Следует отметить, что блоки питания SFX-L на 3 см длиннее, чем блоки питания SFX, поэтому они не подходят для типичных корпусов Mini-ITX, которые полностью соответствуют рекомендациям по форм-фактору. Между тем, они идеально впишутся в игровое шасси Mini-ITX, внутри которого достаточно места.  

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