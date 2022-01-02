Устройство подойдет для тех, кто хочет использовать новую платформу с DDR4

Масштабный переход на память DDR5 займет некоторое время – вероятно, пройдут годы, прежде чем DDR5 превзойдет DDR4, даже если появится больше платформ, поддерживающих новый стандарт памяти. Таким образом, начало переходной фазы может быть немного неуклюжим, особенно сейчас, когда нехватка DDR5 усложняет задачу. Может ли адаптер DDR5-DDR4 упростить задачу? Независимо от ответа, прототип явно существует.

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Видео с прототипом было размещено на YouTube Линь Дабин Бингом, который, согласно его профилю, является сотрудником отдела исследований и разработок материнских плат ASUS ROG в Тайбэе. Судя по всему, это законное утверждение, основанное на десятках других видео, которые он разместил за последние два года, и все они так или иначе связаны с ASUS.

Видео идентифицирует модуль как адаптер DDR5-DDR4, что звучит наоборот, но это просто означает, что он преобразует слот DDR5 DIMM в совместимый с модулем памяти DDR4.

Это умное устройство громоздкое и при установке на материнскую плату выглядит довольно странно. Но за эстетикой скрывается умная инженерная мысль. Для демонстрации Бинг выбрал модуль G.Skill TridentZ Royal DDR4.

Это может показаться простым, но здесь много всего происходит. DDR5 – это 32-битное решение на канал, тогда как DDR4 - 64-битное на канал. DDR5 также обрабатывает собственное управление питанием с помощью встроенной микросхемы, а для DDR4 то же самое делает материнская плата.

Затем следует подумать о прошивке материнской платы. В демонстрации на YouTube Бинг установил прототип адаптера в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex, на которой был прошит специальный BIOS, чтобы все это заработало.

Существует лишь один вариант использования этого переходника, а именно перспектива покупки материнской платы DDR5 и установки в нее существующей оперативной памяти DDR4 (или покупки менее дорогой памяти DDR4) перед обновлением до DDR5 в будущем. Но даже если бы он существовал, большинство людей, вероятно, просто пошло бы в том или ином направлении.

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Тем не менее это изящная концепция, и ее стоит посмотреть на видео здесь, если у вас есть свободные восемь минут.