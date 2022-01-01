Близок конец AVX-512 на Alder Lake

Igorslab сообщает, что компания Intel окончательно отказывается от поддержки AVX-512 на чипах семейства Alder Lake. Для этого производитель, скорее всего, выпустит новое обновление микрокода на все материнские платы, поддерживающие Intel 12-го поколения, которое предотвратит попытки любых обходных путей для включения AVX-512. Компания сосредоточилась на том, чтобы представить AVX-512 массовым потребителям на процессорах семейства Rocket Lake, однако с новым поколением CPU дело обстоит иначе.

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AVX-512 оказался странной и запутанной историей для платформы Intel 12-го поколения. В одном из обзоров самой архитектуры Intel заявила, что AVX-512 FMA полностью объединен с ядрами Golden Cove Performance от Alder Lake. Некоторые предполагали, что набор инструкций AVX-512 был физически отключен без возможности повторно включить его через BIOS или другие уловки.

Однако пользователям Alder Lake не потребовалось много времени, чтобы понять, что отключение E-ядер в BIOS открыло возможность включения AVX-512 на P-ядрах.

Согласно другому отчету IgorsLab, похоже, что эта способность появилась случайно. AVX-512 мог быть повторно активирован производителями материнских плат путем взлома микрокода в UEFI / BIOS материнской платы. Практически все производители материнских плат воспользовались этим преимуществом, сделав его основным вариантом. Однако Intel утверждала, что Alder Lake официально не поддерживает AVX-512, и включение набора инструкций может привести к ошибкам.

Что еще более странно, так это то, что набор инструкций AVX-512 при определенных рабочих нагрузках очень эффективен и действенен.

Например, RPCS3, разработчик эмулятора PS3 с открытым исходным кодом, обнаружил значительные улучшения производительности эмуляции, когда включил AVX-512 на Core i9-12900K.

IgorLabs также проверил сильные стороны AVX-512 на Alder Lake и был приятно удивлен. Немецкое издание отметило, что энергоэффективность AVX-512 была более эффективной, чем AVX2, что довольно удивительно. Это далеко от реализации в Rocket Lake, где AVX-512 потреблял значительное количество энергии.

Просто имейте в виду, что AVX-512 выигрывает не во всех рабочих нагрузках. Так что лучше не предполагать, что E-ядра не впечатляют, и отключение их ради AVX-512 всегда оправдано. По-прежнему существует множество рабочих нагрузок, где многое зависит от совместной работы как P-ядер, так и E-ядер.

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В конечном итоге Intel не добавила набор инструкций AVX-512 на Alder Lake, и компания делает все возможное, чтобы окончательно убрать поддержку AVX-512 в ближайшем будущем.