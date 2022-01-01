Исправления могут повысить производительность в Linux

Intel опубликовала новую серию патчей для своих драйверов Linux, которые обещают улучшить производительность гибридных процессоров Alder Lake за счет оптимизации использования производительных ядер (P) и эффективных ядер (E).

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Когда в начале этого года Intel выпустила свои процессоры Core 12-го поколения «Alder Lake», быстро выяснилось, что новинки работают лучше на OC Windows, чем на ОС Linux. В отличие от Windows 11, Linux не имеет надлежащей поддержки технологии Intel Thread Director, основанной на улучшенном интерфейсе обратной связи с оборудованием (HFI), который позволяет ОС правильно определить использование высокопроизводительных ядер Golden Cove и энергоэффективных ядер Gracemont.

Phoronix сообщает, что в настоящее время ядро Linux решает, когда использовать энергоэффективное или производительное ядро, используя драйвер ITMT / Turbo Boost Max 3.0, который полагается на информацию, предоставляемую прошивкой. По сути, это означает, что ОС Linux во многих случаях предпочитает наиболее быстрые ядра (например, Golden Coves на высоких тактовых частотах) и мало использует энергоэффективные ядра.

Напротив, HFI передает в операционную систему числовую производительность и числовую эффективность энергопотребления каждого ядра ЦП в диапазоне от 0 до 255 в реальном времени. Предположим, что производительность или энергоэффективность ЦП равна 0. В этом случае оборудование динамически адаптируется к текущему сочетанию инструкций и рекомендует не планировать какие-либо задачи на таком ядре из соображений производительности, энергоэффективности или перегрева соответственно.

Вот как это описывает Intel:

"Интерфейс Intel Hardware Feedback Interface (HFI) предоставляет информацию о производительности и энергоэффективности каждого процессора в системе. Он использует таблицу, которая используется оборудованием и операционной системой. Содержимое таблицы может обновляться в результате изменений рабочих условий системы (например, достижение теплового предела) или действия внешних факторов (например, изменений расчетной тепловой мощности).

Информация, которую предоставляет HFI, указывается в виде числовых безразмерных возможностей по сравнению с другими процессорами в системе. Эти возможности имеют диапазон [0-255], где более высокие числа представляют более высокие возможности. Энергоэффективность и производительность указаны в отдельных возможностях. Если производительность или энергоэффективность ЦП равны 0, аппаратное обеспечение рекомендует не планировать какие-либо задачи на таком ЦП из соображений производительности, энергоэффективности или перегрева соответственно.

Ядро или пользовательское пространство могут использовать информацию из HFI для изменения размещения задач и / или настройки ограничений мощности. Этот набор исправлений ориентирован на пользовательское пространство. Инфраструктура тепловых уведомлений расширена для ретрансляции обновлений мощности ЦП. Таким образом, демон пользовательского пространства может привязать рабочие нагрузки к определенным ЦП и / или автономным ЦП, возможности которых равны нулю.

Частота обновлений HFI зависит от модели процессора. В некоторых системах при загрузке выполняется только одно обновление HFI. В других системах обновления могут происходить каждые десятки миллисекунд. Чтобы не перегружать пользовательское пространство слишком большим количеством обновлений, они ограничены одним обновлением каждые CONFIG_HZ jiffies".

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Новые патчи все еще проходят доработку, поэтому пока не понятно, добавят ли исправления в Linux 5.17 или их отложат до более позднего срока года.