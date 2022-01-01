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Киотский университет из-за обновления ПО HPE потерял 77 ТБ исследовательских данных
Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила обновление программного обеспечения, вызывающее сбой
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Киотский университет потерял 77 ТБ критически важных исследовательских данных со своего суперкомпьютера, потому что Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила обновление программного обеспечения, вызывающее сбой в работе сценария и удаление данных резервного копирования. В результате пропали дни работы, а значительная часть стертых данных потеряна навсегда.

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По данным The Stack, Киотский университет потерял около 34 миллионов файлов от 14 исследовательских групп, сгенерированных с 14 по 16 декабря. GizChina сообщил, что университет не смог восстановить данные из четырех групп с помощью резервной копии и поэтому данные исчезли навсегда. Изначально специалисты из Киото думали, что университет потерял до 100 ТБ, но оказалось, что лимит катастрофы составил 77 ТБ данных. 

HPE разместила обновление, которое вызвало сбой в работе сценария, удаляющего файлы журналов старше десяти дней. Однако вместо удаления старых файлов журналов, хранящихся вместе с резервными копиями в системе хранения большой емкости, вместо этого были удалены все файлы из резервной копии, удалив 77 ТБ критических данных исследования.

HPE признала, что проблема была вызвана обновлением программного обеспечения, и взяла на себя 100% ответственность.

«С 17:32 14 декабря 2021 года до 12:43 16 декабря 2021 года из-за дефекта в программе, которая создает резервную копию хранилища суперкомпьютерной системы (производства Japan Hewlett Packard), суперкомпьютерная система [неисправна]», - говорится в заявлении HPE (переведено в Google). «В результате произошла авария, при которой некоторые данные из хранилища большой емкости (/ LARGE0) были непреднамеренно удалены. […] Архив резервного копирования, в котором изначально не было необходимости из-за проблемы при неосторожном изменении программы и процедура его применения при восстановлении функций программы резервного копирования японской компанией Hewlett Packard, поставщиком суперкомпьютерной системы. Процесс удаления файлов не работал так же, как процесс удаления файлов в каталоге / LARGE0».

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Команда приостановила процесс резервного копирования на суперкомпьютере. Тем не менее Киотский университет планирует возобновить резервное копирование к концу января после устранения проблемы с программным обеспечением и принятия мер по предотвращению повторения подобных инцидентов.

#баги #баг #сбои #сбой #hpe
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