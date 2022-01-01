Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила обновление программного обеспечения, вызывающее сбой

Киотский университет потерял 77 ТБ критически важных исследовательских данных со своего суперкомпьютера, потому что Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила обновление программного обеспечения, вызывающее сбой в работе сценария и удаление данных резервного копирования. В результате пропали дни работы, а значительная часть стертых данных потеряна навсегда.

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По данным The Stack, Киотский университет потерял около 34 миллионов файлов от 14 исследовательских групп, сгенерированных с 14 по 16 декабря. GizChina сообщил, что университет не смог восстановить данные из четырех групп с помощью резервной копии и поэтому данные исчезли навсегда. Изначально специалисты из Киото думали, что университет потерял до 100 ТБ, но оказалось, что лимит катастрофы составил 77 ТБ данных.

HPE разместила обновление, которое вызвало сбой в работе сценария, удаляющего файлы журналов старше десяти дней. Однако вместо удаления старых файлов журналов, хранящихся вместе с резервными копиями в системе хранения большой емкости, вместо этого были удалены все файлы из резервной копии, удалив 77 ТБ критических данных исследования.

HPE признала, что проблема была вызвана обновлением программного обеспечения, и взяла на себя 100% ответственность.

«С 17:32 14 декабря 2021 года до 12:43 16 декабря 2021 года из-за дефекта в программе, которая создает резервную копию хранилища суперкомпьютерной системы (производства Japan Hewlett Packard), суперкомпьютерная система [неисправна]», - говорится в заявлении HPE (переведено в Google). «В результате произошла авария, при которой некоторые данные из хранилища большой емкости (/ LARGE0) были непреднамеренно удалены. […] Архив резервного копирования, в котором изначально не было необходимости из-за проблемы при неосторожном изменении программы и процедура его применения при восстановлении функций программы резервного копирования японской компанией Hewlett Packard, поставщиком суперкомпьютерной системы. Процесс удаления файлов не работал так же, как процесс удаления файлов в каталоге / LARGE0».

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Команда приостановила процесс резервного копирования на суперкомпьютере. Тем не менее Киотский университет планирует возобновить резервное копирование к концу января после устранения проблемы с программным обеспечением и принятия мер по предотвращению повторения подобных инцидентов.