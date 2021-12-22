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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Марк Пейпермастер заявил, что AMD раскроет подробности о Zen 4 на выставке CES 2022
Главный технический директор AMD Марк Пейпермастер дал интервью
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Информация о CPU следующего поколения от AMD может быть ближе, чем многие ожидали: компания объявила, что начнет делиться подробностями о своих 5-нанометровых чипах Ryzen на архитектуре Zen 4 на выставке CES 2022. Корреспондент Forbes Энтони Лезер взял интервью у главного технического директора AMD Марка Пейпермастера.

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Он заявил, что AMD рада рассказать о некоторых деталях их новинок, которые должны порадовать фанатов компании. По мере разработки компания будет делиться все новой информацией касательно процессоров на архитектуре Zen 4. Некоторую касательно Zen 4, раскроют уже на CES 2022. Также стоит ждать и другие объявления о нем в течение 2022 года. 

У AMD презентация CES намечена на 4 января 2022 года в 10 часов утра по восточному стандартному времени. Генеральный директор Лиза Су, как ожидается, расскажет о процессорах серии Ryzen 6000 для ноутбуков, графике AMD Radeon и технологиях Ryzen 3D V-Cache. Однако полную информацию узнаем наверняка только после того, как на сцене будут сделаны объявления. 

Zen 4, более известный как «Raphael», по слухам, предлагает лучшее управление температурой и питанием, а также максимальную нагрузку на 16 ядер. Ожидается, что процессоры для настольных ПК также будут иметь новый дизайн с более толстым интегрированным теплоотводом, чем у нынешних процессоров Zen 3.

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AMD продемонстрировала план развития Zen 4 для своих процессоров EPYC в ноябре, включая 96-ядерную модель Genoa и 128-ядерный процессор Bergamo.

#amd #zen 4 #zen4
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