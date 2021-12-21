Компания планирует сделать объявление 28 декабря 2021 года

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно тизеру, опубликованному компанией в Twitter, Aya Neo обещает «инновации, которых никогда не было на консолях Windows», и, очевидно, включает в себя какие-то ядра AMD следующего поколения. Хотя более подробная информация пока не доступна. Aya Neo планирует сделать объявление 28 декабря 2021 года. Выбор времени интересен по нескольким причинам.

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Во-первых, выставка бытовой электроники стартует в начале января 2022 года, и именно тогда придет поток анонсов (одни интереснее других, естественно). Например, ходят слухи, что NVIDIA представит новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, а AMD, как ожидается, анонсирует свою обновленную серию Ryzen 5000, оснащенную многослойным 3D V-кешем.

В этом и заключается другая причина, по которой время анонса Aya Neo интригует – он будет опубликован до прямой трансляции AMD CES (технически это мероприятие, предшествующее CES).

Твит Aya Neo дразнит: это будут "ядра AMD нового поколения для геймеров" в портативной игровой системе "Next". Текущая консоль Aya Neo также работает на основе AMD, а недавно обновленная модель Pro предлагает мобильный процессор Ryzen 7 4700U, созданный по 7-нанометровому техническому процессу. Этот чип имеет 8-ядерную / 16-поточную конфигурацию на основе Zen 2 в сочетании со встроенной графикой Radeon Vega 7.

Можно с уверенностью сказать, что Aya Neo не вставит обновленный настольный процессор серии Ryzen 5000 и дискретный графический процессор в свою консоль нового поколения. Итак, вопрос в том, какой SoC он в конечном итоге будет использовать? Компания может пойти по нескольким направлениям.

Одно из них – пойти по стопам Valve со своей Steam Deck и принять нестандартный AMD Van Gogh. Если пойти в этом направлении, то консоль Next будет оснащена ядрами ЦП Zen 2 в сочетании с графикой RDNA 2.

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Другой вариант –– Barcelo-U, который объединяет ядра процессора Zen 3 с графикой Vega 7. А еще есть Rembrandt-U, который предложит 6-нм процессорные ядра Zen 3+ с графикой RDNA 2. Переход на Rembrandt-U был бы самым лучшим для консоли 2022 года. Пока приходится только догадываться, поскольку компания никакой информацией по этому поводу не делилась. В любом случае Aya Neo подняла ажиотаж среди любителей портативных консолей.