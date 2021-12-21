Произошла утечка информации о ценах на Intel Alder Lake-S, 6-ядерные процессоры будут стоить 180–240 долларов, 4-ядерные - 110–140 долларов

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Похоже, что крупный розничный торговец в США подтвердил цены на грядущие процессоры Core 12-го поколения.

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К сожалению, не все артикулы были перечислены магазином BestBuy, что может означать либо задержку отгрузки некоторых артикулов, либо то, что не все процессоры будут доступны сразу после выпуска (5 января). Независимо от того, сколько артикулов было указано в списке, теперь есть хорошее представление о ценовой стратегии Intel на процессоры Alder Lake-S среднего и начального уровня.

По словам продавца, 16-ядерный 24- поточный Core i9-12900 будет стоить от 510 до 530 долларов в зависимости от наличия встроенной графики. Это примерно на 60 долларов дешевле, чем разблокированная K-серия с тепловыделением 125 Вт. Intel также готовит процессор Core i7-12700 65 Вт с 12 ядрами и 20 потоками, который будет стоить 360 долларов США. BestBuy еще не добавил вариант с индексом F.





В списке также представлены три артикула Core i5: 12600, 12500 и 12400, некоторые из которых доступны без встроенной графики Xe. Цены на эти артикулы варьируются от 140 долларов (12600) до 180 долларов (12400F). Согласно утечкам, все они имеют одинаковую конфигурацию, которая состоит из 6 производительных ядер без эффективных ядер, поэтому цены в основном отражают тактовые частоты для каждого SKU.

В сегменте начального уровня четырехъядерный процессор Intel Alder Lake-S i3-12100 будет стоить от 110 долларов США (F) до 140 долларов США (не F). Двухъядерный Pentium G7400 стоит 80 долларов, а G6900 - 60 долларов.

Однако здесь важно отметить, что все эти BOX-версии процессоров поставляются с новыми стандартными кулерами Intel.

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С ценами можно ознакомиться здесь.