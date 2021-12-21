Valve работает над обновлением ряда своих наиболее популярных игр для Steam Deck, оптимизируя элементы управления и интерфейс, чтобы пользователи могли с комфортом играть на своей будущей портативной консоли. Серия игр Half-Life, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, либо уже имеют или будут получать обновления, созданные для улучшения игрового опыта.
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В интервью RPS PC Gamer несколько дизайнеров Valve рассказали о своих усилиях по улучшению впечатлений от игр на управляемом ПК. Valve уже добавила поддержку геймпада в Dota 2, для других игр запланированы дополнительные настройки.
PCG заявляет, что CS:GO отшлифует существующее в игре гироскопическое прицеливание и настроит такие элементы, как радиальное меню. «Команда действительно делает все, чтобы улучшить игровой процесс», – сказал Кумер.
Дизайнер Valve Лоуренс Янг добавил, что игры Portal уже хороши для портативных устройств, хотя команда все же может подправить и зомби-шутер Left 4 Dead 2. Компания заявила, что намерена просмотреть весь каталог игр Valve, дабы убедиться, что на новой консоли все игры будут работать хорошо.
Кумер также сообщил PCG, что Valve по-прежнему рассчитывает запустить систему в феврале 2022 года, поскольку ранее ей приходилось откладывать его из-за глобальной нехватки компьютерных чипов.
Также Кумер заявил, что компания огорчена тем, что им пришлось сдвинуть срок выхода устройства с декабря 2021 года на начало 2022 года. Они надеются, что смогут выпустить консоль уже в феврале.