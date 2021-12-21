Компания работает над обновлением ряда своих наиболее популярных игр для новой консоли

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Valve работает над обновлением ряда своих наиболее популярных игр для Steam Deck, оптимизируя элементы управления и интерфейс, чтобы пользователи могли с комфортом играть на своей будущей портативной консоли. Серия игр Half-Life, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, либо уже имеют или будут получать обновления, созданные для улучшения игрового опыта.

реклама

В интервью RPS PC Gamer несколько дизайнеров Valve рассказали о своих усилиях по улучшению впечатлений от игр на управляемом ПК. Valve уже добавила поддержку геймпада в Dota 2, для других игр запланированы дополнительные настройки.

PCG заявляет, что CS:GO отшлифует существующее в игре гироскопическое прицеливание и настроит такие элементы, как радиальное меню. «Команда действительно делает все, чтобы улучшить игровой процесс», – сказал Кумер.

Дизайнер Valve Лоуренс Янг добавил, что игры Portal уже хороши для портативных устройств, хотя команда все же может подправить и зомби-шутер Left 4 Dead 2. Компания заявила, что намерена просмотреть весь каталог игр Valve, дабы убедиться, что на новой консоли все игры будут работать хорошо.

Кумер также сообщил PCG, что Valve по-прежнему рассчитывает запустить систему в феврале 2022 года, поскольку ранее ей приходилось откладывать его из-за глобальной нехватки компьютерных чипов.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 15 000р Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Также Кумер заявил, что компания огорчена тем, что им пришлось сдвинуть срок выхода устройства с декабря 2021 года на начало 2022 года. Они надеются, что смогут выпустить консоль уже в феврале.