Отличный способ посмотреть на город

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Новый мод для Cyberpunk 2077 делает декоративные монорельсовые дороги антиутопической RPG функциональными, добавляя систему метро с симпатичными поездами, на которых можно кататься.

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Мод Metro System от "keanuWheeze" добавляет маршруты через 19 станций метро, извивающегося по всему городу. Вы можете выбрать пункт назначения и отправиться в поездку, любуясь городом от первого или третьего лица из своего маленького вагона поезда. Конечно, он медленнее, чем машина, и намного медленнее, чем быстрое путешествие, но это просто визуально приятно. Мод также добавляет станционные платформы для ожидания вашего поезда, и вы можете поиграть со скоростью и временем ожидания в опциях, если хотите. И да, музыку с радио можно проигрывать.

Чтобы использовать мод Metro System, вам также понадобится мод CET и Native Settings UI. Но установка всего этого включает только разархивирование файлов в нужную папку.

Мод действительно впечатляет. Многие были бы в восторге, если бы CD Projekt Red решили потратить время и ресурсы на официальное добавление в игру функциональной системы метро, продолжая улучшать игру. Многие станции метро кажутся когда-то задуманными как нечто большее, чем просто точки быстрого передвижения.

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Следующее крупное обновление Cyberpunk 2077 выйдет в начале 2022 года вместе с обновлением консоли следующего поколения. Однако ждать подобного введения, думаю, не стоит.