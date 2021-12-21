Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Командная строка в Windows 11 будет заменена Терминалом Windows по умолчанию
Компания Microsoft рассказала о планах отказаться от командной строки в Windows 11
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Компания Windows представила Терминал еще два года назад (в 2019 году), а в 2020 году уже на этапе предварительного просмотра утилита была выпущена как инструмент с открытым исходным кодом. Microsoft заявила, что командную строку в Windows 11 заменят на Терминал Windows.

реклама

Компания из Редмонда решила глубоко преобразовать свою OC, заменяя уже устаревшие компоненты на современные. Наиболее заметное изменение, конечно же, касается Панели управления, которую медленно, но верно заменяет приложение «Настройки». Помимо этого, глубокой модернизации подвергся и Блокнот. Поэтому не стоит удивляться тому, что компания планирует переход от CMD к более современному варианту, имеющему более широкие возможности.

Данное нововведение первоначально будет внедрено в программу предварительной оценки Windows. Это логично, поскольку обратная связь от пользователей будет иметь решающее значение и, вероятно, будет включать тестирование сценариев использования, в которых обычно используется CMD.

В заявлении, впервые обнаруженном The Verge, говорится, что для пользователей Windows 11 распространение данного нововведения начнется в следующем году.

Каковы преимущества его преимущества?

Хотя новая утилита в первую очередь будет полезна программистам, ее функции необязательно ограничиваются разработчиками. Все команды, которые поддерживаются в командной строке, также поддерживаются в Терминале Windows. Итак, если вы знакомы с устаревшим инструментом, вы почувствуете себя как дома с его заменой. Его можно также назвать универсальным, поскольку он поддерживает подсистему Windows для Linux (WSL) PowerShell, Azure Cloud Shell.

Еще одним из его преимуществ можно назвать интерфейс. У него есть поддержка вкладок и панелей, вы можете работать сразу с несколькими вкладками или панелями и быстро переключаться между ними, подобно веб-браузеру. Оболочка командной строки также позволяет вам переименовывать вкладки, дублировать их, устанавливать цвет для заголовка вкладки и т.д. Приложение дает больше: вы можете настраивать его внешний вид, цветовые схемы для более персонализированного взаимодействия. 

Терминал Windows имеет движок рендеринга текста с ускоренным графическим процессором, оболочка командной строки включает поддержку символов Unicode и UTF-8, форматирование HTML, RTF и обычного текста. Инструмент можно использовать со специальными символами и смайликами. Сочетания клавиш всегда хорошо иметь.

Благодаря тому, что это открытый исходный код, любой может вносить свой вклад в исходный код, отслеживать проблемы на GitHub. Утилита доступна в магазине Microsoft Store, а это означает, что она будет получать обновления и новые функции быстрее, чем если бы она обновлялась через Центр обновления Windows. И да, Терминал Windows совместим с Windows 10.

Будет ли CMD удален из Windows 11?

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Тот факт, что в объявлении говорится, что Терминал Windows будет использоваться по умолчанию, похоже, предполагает, что Командная строка продолжит существовать вместе с PowerShell. Просто это больше не будет рекомендуемым вариантом. Возможно, Microsoft будет настаивать на использовании Терминала Windows, как в случае с Edge.

#windows 10 #windows #новинки #новинка #windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть просочилась фотография упаковки видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming
Представлен первый игровой ноутбук LG с экраном 300 Гц и видеокартой RTX 3080 Max-Q
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
25
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
7
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Loop Hero
36
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
50
Китайские майнеры продолжают свою работу несмотря на запреты со стороны властей
19
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
75
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
120
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
17
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
3
Майнер показал сгоревшую ферму из 72 устройств ASIC общей стоимостью 4 500 000 рублей
24
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
5
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
1
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
20
Флагманы Samsung 2017 года получили обновление One UI, несмотря на официальное прекращение поддержки
2
GM образно наехала своим электрическим пикапом Hummer EV на Tesla Cybertruck
4
Японцы разгадали секрет китайского электромобиля за $4500: низкий ресурс и высокая ремонтопригодность
19
MSI добавит поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат 300 серии
37
AORUS и Intel разыгрывают партию материнских плат, посвящённых городам Америки
7
Дискретные видеокарты GeForce RTX 2050 и MX500 могут оказаться медленнее iGPU на Ryzen 6000
6
Недовольные «токсичностью» Quantic Dream геймеры не хотят, чтобы студия работала над Star Wars Eclipse
11

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
24
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
52
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
49
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
30
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
32
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
36
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
1

Сейчас обсуждают

Евгений Новиков
00:47
Кто-нибудь знает, если комфортно масштабирование 150% на 27" 2к, то какое будет аналогичным на 31.5" 4к? Если считать по ppi, то получается около 200%, но не уверен, что такой метод расчета правильный...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Yolanda Tarska
00:47
Не проще ли выбросить это барахло, ведь такие ноутбуки стоят как несколько банок энергетика, ну и ничего вообще не тянут. Ничего уже тут не сделать. У меня был похожий, выброшен года 2 назад, кстати б...
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
SergerSerj
00:45
20 тон груза сзади (например трубы, которые практически нереально качественно закрепить) заберут и водителя и машину спереди...
Volvo показала на видео, как работает автономная система экстренного торможения на тяжелом грузовике
ev_rus
00:42
Очень жду.
В свежем видео по Diablo IV показали боёвку, усиления оружия, навыки и другие важные элементы игры
KILHARD
00:40
VA хуже же, это удешевлённый IPS
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Jurten Krieg
00:39
Проиграл с хохла, разбрасывающего свиной эякулят ахахахахаха
Новые подробности вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. боевика Pioner: размеры игрового мира, MMO-элементы и кое-что ещё
Tank
00:38
В первой ГТА смогли, а тут нет. :)))
В CD Projekt RED рассказали, почему в Cyberpunk 2077 не было и до сих пор нет полицейских погонь
Slow Mo
00:29
Некрофил ,матери уже 7 лет нет))))))
22% геймеров отказались от игр в 2021 году, а 34% проходят старые серии – статистика 3DCenter
omoikane
00:25
ерунда какая то тупая, чтоб откинутся на стуле, а это считай около метра, то 27" не подходит, это мелкий моник, да если еще и 1080 то и картинка говно. При этом я с этого расстояния вижу разницу межд...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Batareykin
00:20
Если бы в свое время игра "Тень Чернобыля" так выглядела, это был оргазм для всех поклонников одновременно
Новые подробности вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. боевика Pioner: размеры игрового мира, MMO-элементы и кое-что ещё
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем