Компания Microsoft рассказала о планах отказаться от командной строки в Windows 11

Компания Windows представила Терминал еще два года назад (в 2019 году), а в 2020 году уже на этапе предварительного просмотра утилита была выпущена как инструмент с открытым исходным кодом. Microsoft заявила, что командную строку в Windows 11 заменят на Терминал Windows.

реклама

Компания из Редмонда решила глубоко преобразовать свою OC, заменяя уже устаревшие компоненты на современные. Наиболее заметное изменение, конечно же, касается Панели управления, которую медленно, но верно заменяет приложение «Настройки». Помимо этого, глубокой модернизации подвергся и Блокнот. Поэтому не стоит удивляться тому, что компания планирует переход от CMD к более современному варианту, имеющему более широкие возможности.

Данное нововведение первоначально будет внедрено в программу предварительной оценки Windows. Это логично, поскольку обратная связь от пользователей будет иметь решающее значение и, вероятно, будет включать тестирование сценариев использования, в которых обычно используется CMD.

В заявлении, впервые обнаруженном The Verge, говорится, что для пользователей Windows 11 распространение данного нововведения начнется в следующем году.

Каковы преимущества его преимущества?

Хотя новая утилита в первую очередь будет полезна программистам, ее функции необязательно ограничиваются разработчиками. Все команды, которые поддерживаются в командной строке, также поддерживаются в Терминале Windows. Итак, если вы знакомы с устаревшим инструментом, вы почувствуете себя как дома с его заменой. Его можно также назвать универсальным, поскольку он поддерживает подсистему Windows для Linux (WSL) PowerShell, Azure Cloud Shell.

Еще одним из его преимуществ можно назвать интерфейс. У него есть поддержка вкладок и панелей, вы можете работать сразу с несколькими вкладками или панелями и быстро переключаться между ними, подобно веб-браузеру. Оболочка командной строки также позволяет вам переименовывать вкладки, дублировать их, устанавливать цвет для заголовка вкладки и т.д. Приложение дает больше: вы можете настраивать его внешний вид, цветовые схемы для более персонализированного взаимодействия.

Терминал Windows имеет движок рендеринга текста с ускоренным графическим процессором, оболочка командной строки включает поддержку символов Unicode и UTF-8, форматирование HTML, RTF и обычного текста. Инструмент можно использовать со специальными символами и смайликами. Сочетания клавиш всегда хорошо иметь.

Благодаря тому, что это открытый исходный код, любой может вносить свой вклад в исходный код, отслеживать проблемы на GitHub. Утилита доступна в магазине Microsoft Store, а это означает, что она будет получать обновления и новые функции быстрее, чем если бы она обновлялась через Центр обновления Windows. И да, Терминал Windows совместим с Windows 10.

Будет ли CMD удален из Windows 11?

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 15 000р Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Тот факт, что в объявлении говорится, что Терминал Windows будет использоваться по умолчанию, похоже, предполагает, что Командная строка продолжит существовать вместе с PowerShell. Просто это больше не будет рекомендуемым вариантом. Возможно, Microsoft будет настаивать на использовании Терминала Windows, как в случае с Edge.