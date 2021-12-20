На портале ITHome появилась первая фотография упаковки RTX 3090 Ti

Китайское новостное издание IT Home опубликовало фотографию коробку от GeForce RTX 3090 Ti, а точнее модели компании Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming. Новый флагман Ampere, скорее всего, займет первое место в списке лучших видеокарт, по крайней мере, с точки зрения производительности. Он также, вероятно, в конечном итоге будет иметь более высокую цену на графический процессор, чем существующий RTX 3090 (который уже продается более чем на 50% больше, чем его первоначальная рекомендованная производителем розничная цена).

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Ходят слухи, что Nvidia может показать GeForce RTX 3090 Ti на выставке CES 2022. Как и следовало ожидать из названия, видеокарта отнимет корону у GeForce RTX 3090 и станет наиболее мощным графическим адаптером Nvidia Ampere. Последняя просочившаяся фотография подтверждает слухи о его скором выпуске. Пользователь с ником kopite7kimi поделился потенциальными характеристиками GeForce RTX 3090 Super еще в сентябре, но в то время он не был уверен в названии модели. Похоже, что Nvidia выбрала прозвище GeForce RTX 3090 Ti, что означает, что каждый графический процессор RTX 30-й серии теперь имеет вариант «Ti».

Логично, что Nvidia GeForce RTX 3090 Ti будет использовать чип GA102, который является крупнейшим потребительским чипом Nvidia Ampere (не считая центра обработки данных GA100, в котором, помимо прочего, отсутствует поддержка трассировки лучей). В кристалле GeForce RTX 3090 задействовано 82 потоковых мультипроцессора (SM) из возможных 84 у GA102. GeForce RTX 3090 Ti, скорее всего, поступит с полностью функционирующим чипом. Это означает, что в его распоряжении будет 10 752 ядра CUDA, а также 336 ядер Tensor и 84 ядра RT.

GeForce RTX 3090 Ti может стать первой графической картой, с помощью которой можно воспользоваться преимуществами быстрой видеопамяти GDDR6X Micron. Видеокарта, вероятно, сохранит конфигурацию 24 ГБ и 384-битный интерфейс памяти от GeForce RTX 3090. Однако более быстрая память даст GeForce RTX 3090 Ti (21 Гбит / с) небольшое преимущество над GeForce RTX 3090 (19,5 Гбит / с) в отношении к пропускной способности памяти. В то время как у GeForce RTX 3090 936,2 ГБ / с, вариант Ti предложит до 1018 ГБ / с, что составляет хороший прирост на 9%.

Сообщается, что наряду с обновлениями памяти и графического процессора, GeForce RTX 3090 Ti будет иметь еще более высокий TDP. В то время как вариант без Ti рассчитан на 350 Вт, GeForce RTX 3090 Ti может иметь TDP 450 Вт. Вероятно увеличение примерно на 5–10% производительности в реальных сценариях использования. Если Nvidia решит выпустить Founders Edition, можно ожидать появления 12-контактного разъема питания PCIe на новом флагмане Ampere. Конечно, будет множество версий видеокарты и от других производителей, таких как Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti с просочившейся фотографии. К сожалению, учитывая текущую нехватку видеокарт, мы можем не увидеть больших запасов на момент запуска.

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В то время как Nvidia, по слухам, готовится представить GeForce RTX 3090 Ti 4 января, видеокарта не появится на полках магазинов до 27 января, если предположить, что слухи верны. Можно предположить, что геймеры хотели бы, чтобы Nvidia увеличила свои запасы Ampere и сдерживала цены на более низких уровнях, а не запускала новый премиальный SKU, такой, как GeForce RTX 3090 Ti. В сегменте экстремальной производительности действительно нет конкуренции со стороны AMD, поэтому компании Nvidia прямо сейчас даже и не нужна GeForce RTX 3090 Ti.